Biểu tượng 80 năm Quốc khánh tiến vào Ba Đình
Người dân hát cổ vũ quân nhân
Trẻ em vẫy chào đoàn xe bộ đội đi qua
Bộ đội đồng ca 'Vì nhân dân quên mình'
Trong khi chờ đến giờ di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Tất cả bắt nhịp liên khúc Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng trong sự cổ vũ của người dân.
Các sĩ quan đặc nhiệm vẫy chào người dân
Đoàn xe đặc chủng của công an di chuyển tới nơi tập kết
Biển người chờ đón đoàn quân đi qua
Khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, sau khi được cải tạo, đã chật kín người dân. Mọi người đều mang sẵn áo mưa và ô để đề phòng thời tiết bất chợt.
Theo kế hoạch, sau khi các khối diễu binh diễu hành qua Quảng trường Ba Đình sẽ tách ra và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.
Bộ đội Pháo binh đi qua Võ Chí Công
Đoàn xe qua đường Võ Chí Công lúc 17h. Người dân đứng kín vỉa hè dài hơn 300 m để xem và cổ vũ.
Các khối quân đội bắt đầu luyện tập tại Quảng trường
17h30
Ba Đình trước giờ tổng hợp luyện
Trước giờ tổng hợp luyện hơn 2 tiếng, các khối diễu binh đã di chuyển vào trong khu vực Quảng trường Ba Đình. Các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Lục quân, Hải quân...tiếp tục luyện tập; Quân đội kiểm tra lại xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ dẫn đoàn. Hầu hết các đại biểu đã vào khu vực hai khán đài bên cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.