Bộ đội đồng ca 'Vì nhân dân quên mình'

Chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp và Thông tin liên lạc cùng người dân cất vang ca khúc "Vì nhân dân quên mình", "Như có Bác trong ngày đại thắng", "Năm anh em trên chiếc xe tăng" trong lúc chờ di chuyển vào Ba Đình.

Giờ Hà Nội (GMT+7)

 

Chiều 24/8, hơn 16.300 quân nhân gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và các khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện lần hai lúc 20h.

Chi tiết
  • Biểu tượng 80 năm Quốc khánh tiến vào Ba Đình

    1691905943774808108-1756037074-6565-9172

    Gần 19h, xe nghi trượng rước biểu tượng 80 năm Quốc khánh tiến vào Ba Đình. Ảnh: Giang Huy

  • Người dân hát cổ vũ quân nhân

    Người dân hát
     
     

    Video: Thanh Hằng

    Người dân hát
     
     

    Video: Thu Trang

  • Trẻ em vẫy chào đoàn xe bộ đội đi qua

    1048dd70c8d7408919c6-175603584-5369-2908
    3a93abbcbe1b36456f0a-175603584-3123-4721
    49e28bdb9e7c16224f6d-175603584-5348-6210
    7a91e2b0f7177f492606-175603584-4217-7448

    Ảnh: Hiếu Lương

  • Bộ đội đồng ca 'Vì nhân dân quên mình'

    Trong khi chờ đến giờ di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Tất cả bắt nhịp liên khúc Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng trong sự cổ vũ của người dân.

    Bộ đội hát với dân
     
     

    Video: Phạm Dự

    7487c039fb9e73c02a8f-175603411-4922-2793

    Lính Tăng thiết giáp hát liên khúc trên đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Dự

    7c62fc42c6e54ebb17f4-175603418-8531-4747

    "5 anh em trên chiếc xe tăng" nhận được nhiều cảm tình của các em nhỏ. Ảnh: Phạm Dự

    6fa800da3a7db223eb6c-175603429-5310-4991

    Sĩ quan Tăng thiết giáp tranh thủ "selfie" với người dân trước khi vào Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự

    eec0c71dfcba74e42dab-175603442-2623-2742

    Các nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Ảnh: Phạm Dự

  • Các sĩ quan đặc nhiệm vẫy chào người dân

    g1-d-1756032761-1756033197-7655-17560332

    Nữ chiến sĩ cảnh sát vẫy chào người dân bên đường. Ảnh: Thanh Nga

    4317271132b6bae8e3a7-175603310-8466-4189

    Ảnh: Hiếu Lương

    03721e8504228c7cd533-175603329-8325-9599

    Ảnh: Hiếu Lương

    79858c8d992a1174483b-175603329-6450-3373

    Ảnh: Hiếu Lương

  • Đoàn xe đặc chủng của công an di chuyển tới nơi tập kết

    h1-1d-1756032880-1756032893-17-5197-3885

    Khối xe chỉ huy giao thông, dẫn đoàn. Ảnh: Phạm Chiểu

    h1-1e-1756032762-1756032937-17-9631-5339

    Khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế. Ảnh: Phạm Chiểu

    h1-1b-1756032761-1756033180-17-6116-6456

    Khối xe đặc chủng của cảnh sát. Ảnh: Phạm Chiểu

    h1-1a-1756032761-1756033191-17-7557-4091

    Khối xe phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Phạm Chiểu

    g1-1e-1756033165-1756033194-5162-1756033

    Thiết giáp đặc chủng của cảnh sát di chuyển qua đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thanh Nga

  • Biển người chờ đón đoàn quân đi qua

    Khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, sau khi được cải tạo, đã chật kín người dân. Mọi người đều mang sẵn áo mưa và ô để đề phòng thời tiết bất chợt.

    Theo kế hoạch, sau khi các khối diễu binh diễu hành qua Quảng trường Ba Đình sẽ tách ra và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.

    co5-1756033542-2294-1756033581.jpg

    Hai bên phố Cửa Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

    co1-1756033458-1558-1756033581.jpg

    Cuối đường Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học - nơi đoàn diễu binh đi qua và tách khối đã kín chỗ. Ảnh: Giang Huy

  • Bộ đội Pháo binh đi qua Võ Chí Công

    Đoàn xe qua đường Võ Chí Công lúc 17h. Người dân đứng kín vỉa hè dài hơn 300 m để xem và cổ vũ.

    a4238896ca31426f1b20-175603218-6079-2335

    Xe vận tải cùng lực lượng pháo binh, kéo theo lựu pháo D20 cỡ nòng 152 mm. Ảnh: Hiếu Lương

    61b1ff72bdd5358b6cc4-175603218-9654-4512

    Bộ đội vẫy tay chào người dân khi nghe tiếng hò reo. Ảnh: Hiếu Lương

    3ffe03304197c9c99086-175603218-6352-2163

    Khoảng 300 m đường Võ Chí Công kín người dân theo dõi đoàn xe. Ảnh: Hiếu Lương

  • Các khối quân đội bắt đầu luyện tập tại Quảng trường

    67e33d5764f0ecaeb5e163-1756031-6919-3458

    Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử. Ảnh: Ngọc Thành

    17ad8911d0b658e801a755-1756031-6294-5398

    Khối chiến sĩ Phòng hóa. Ảnh: Ngọc Thành

    z6940028212058-4eb12053e249ffe-1804-5747

    Khối Tăng thiết giáp. Ảnh: Ngọc Thành

    z6940028400637-f27dce0a630f06e-2604-5828

    Khối Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành

  • 17h30

    Ba Đình trước giờ tổng hợp luyện

    Trước giờ tổng hợp luyện hơn 2 tiếng, các khối diễu binh đã di chuyển vào trong khu vực Quảng trường Ba Đình. Các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Lục quân, Hải quân...tiếp tục luyện tập; Quân đội kiểm tra lại xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ dẫn đoàn. Hầu hết các đại biểu đã vào khu vực hai khán đài bên cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    hongky-1756031631-9322-1756031775.jpg

    Khối hồng kỳ luyện tập trên đường duyệt trong Ba Đình. Ảnh: Ngọc Thành

    badinh-1756031827-5059-1756031980.jpg

    Đại biểu tập trung trên khán đài. Ảnh: Ngọc Thành

    dieubinhdieuhanh-17-1756031528-7457-1756

    Người dân hô vang, dùng máy ảnh ghi hình đoàn xe đi qua. Ảnh: Thanh Tùng

Nhóm phóng viên

