Biển người chờ đón đoàn quân đi qua

Khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, sau khi được cải tạo, đã chật kín người dân. Mọi người đều mang sẵn áo mưa và ô để đề phòng thời tiết bất chợt.

Theo kế hoạch, sau khi các khối diễu binh diễu hành qua Quảng trường Ba Đình sẽ tách ra và di chuyển theo nhiều hướng khác nhau.

Hai bên phố Cửa Nam. Ảnh: Quỳnh Trần