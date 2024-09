Hà Nội nhiều cây gãy đổ, một người chết

Chiều 6/9, do hoàn lưu trước bão, Hà Nội nổi cơn giông, mưa xối xả 30 phút khiến hơn 150 cây gãy đổ, đè lên phương tiện làm một người chết, sáu người bị thương.

Gần 15h, mây đen ùn ùn kéo đến hầu khắp quận huyện ở Hà Nội, trời tối sầm, ngay sau đó mưa xối xả. Gió thổi rất mạnh, giật đổ hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố lớn ở quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân...

Dông lốc làm một người chết ở Hà Nội Khoảnh khắc giông lốc hoành hành trên phố Hà Nội. Video: Lộc Chung - Đỗ Nam - Huy Mạnh

Phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều người đi xe máy bị đổ ra đường. Dưới chân vành đai 3 trên cao, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hay Cát Linh - Hà Đông, hàng loạt phương tiện phải dừng lại do gió lớn, mưa to làm hạn chế tầm nhìn. Chị Đỗ Cẩm Linh, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, cảm nhận "sức gió khủng khiếp, mưa dường như sớm hơn so với dự báo".

Trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cây phượng đường kính hơn 30 cm, cao 15 m, bật gốc đè trúng hai người đi chung xe máy. Người phụ nữ 41 tuổi, trú quận Hoàng Mai, ngồi sau tử vong tại chỗ. Người đàn ông bị thương nặng vùng đầu đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng tại phường Hoàng Liệt, cây xà cừ đường kính 50 cm, cao 30 m bật gốc, đè ôtô ở trước tòa VP5 bán đảo Linh Đàm. May mắn không gây thiệt hại về người, nhưng ôtô bị biến dạng nửa sau.

Xà cừ bật gốc đè bẹp ôtô ở quận Hoàng Mai Xà cừ bật gốc đè bẹp ôtô ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Video: Huy Mạnh

Trên phố Hàng Cá giao Chả Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, cây si cổ thụ bật gốc, làm sập tường phía ngoài mặt tiền ngôi nhà 11 Hàng Cá. Thân cây chắn ngã tư, trùm lên lên chiếc xe điện chở khách du lịch. Lực lượng chức năng đã cắt tỉa cành, chăng barie cảnh báo người dân không đến gần.

Theo UBND TP Hà Nội, cơn giông lốc chiều nay đã làm một người chết, 6 người bị thương (Hoàng Mai 1, Hoàn Kiếm 3, Hai Bà Trưng 2), hai ôtô, một xe máy hư hỏng do cây đổ. Toàn thành phố có 155 cây đổ, 74 cây gãy cành, tập trung ở quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, đại lộ Thăng Long.

Cây si bật gốc trên phố Hàng Cá. Ảnh: Anh Sơn

Cơn mưa giông chỉ kéo dài khoảng 30 phút, đến 15h30 trời tạnh, nhưng hàng loạt tuyến phố chìm vào hỗn loạn. Các ngả đường đều bị tắc, xe ôm công nghệ đồng loạt hủy chuyến khiến nhiều nhân viên văn phòng xin về sớm đón con, song đành quay lại công sở.

Trên phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, ôtô, xe máy rà phanh đỏ đèn "chôn chân" thành hàng dài khoảng 1,5 km từ vòng xuyến Phạm Văn Bạch - Trần Thái Tông đến bến xe Mỹ Đình. Khu vực này kết nối đến vành đai 3, có nhiều văn phòng, công sở, lưu lượng phương tiện lớn giờ cao điểm.

Dòng xe cộ gần như đứng im trên các phố Trần Kim Xuyến, Vũ Phạm Hàm, Cầu 361, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu.

Vành đai 3 tắc cả trên cao và dưới thấp. Ảnh:Ngọc Thành

Thấy mưa xối xả, anh Trọng vội rời công sở trên phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) từ 15h30 để đi đón con trên phố Yên Hòa cách đó hơn 2 km. Hai bố con vòng về phố Duy Tân để về nhà ở chân cầu Thăng Long. Nhưng sau hai tiếng, xe vẫn kẹt trên phố Duy Tân (Cầu Giấy).

Anh cho biết mọi ngả đường đều tắc, hỗn loạn, 30 phút nhích được 30 m, đường hai chiều thành một chiều. "Kiểm tra bản đồ thấy tất cả tuyến phố hướng ra vành đai 3 đều đỏ, tắc cứng", anh nói, dự tính "khuya mới về tới nhà".

Chị Lê Mai Thanh, nhà ở Vinsmart Phạm Hùng, đi đón con cùng giờ với anh Trọng, nhưng gần 2 tiếng không thể di chuyển qua ngã tư Keangnam. Không đón được con, tới 17h30 chị mới thoát được đám đông hỗn loạn để tìm đường về nhà.

Trên quốc lộ 32 từ ngã tư Nhổn (Nam Từ Liêm) đến cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy), dòng xe cộ gần như đứng im cả hai chiều từ 16h đến 18h. Anh Lê Văn Thủy đi đón con ở trường THCS Nam Từ Liêm, mất 90 phút để đi 3 km về nhà ở Phú Diễn, trong khi ngày thường chỉ 15 phút. Nhiều người tan sở đã chọn đi tàu điện trên cao để tránh tắc đường.

Đường phố Hà Nội "đỏ quạch" trên ứng dụng Google Maps lúc 18h chiều 6/9. Ảnh:Google Maps

Ứng dụng Google Maps cho thấy các tuyến đường quanh khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân "đỏ thẫm" - dấu hiệu của ùn ứ, tắc đường. Bản đồ hiển thị "trở ngại" tại phần lớn tuyến đường, từ Phạm Hùng đến Trần Duy Hưng, Tố Hữu đến Phạm Văn Đồng, quốc lộ 32 tắc nghẽn từ 20 đến 40 phút.

Cơn mưa giông ở Hà Nội chiều nay do ảnh hưởng của hoàn lưu trước siêu bão Yagi. Dự báo đêm nay siêu bão vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc, đi vào vịnh Bắc Bộ và giảm còn cấp 14. Trưa mai, bão sẽ đổ bộ khu vực Quảng Ninh - Ninh Bình với sức gió cấp 10-12.

Nhóm phóng viên