Trực thăng vũ trang Ukraine rơi, nghi bị UAV Nga bắn hạ

Ukraine thông báo một trực thăng Mi-24 rơi khi chiến đấu và khiến tổ lái thiệt mạng, nguồn tin Nga nói rằng phi cơ trúng tên lửa từ UAV Geran.

Lữ đoàn Không quân lục quân số 11 Ukraine ngày 9/2 thông báo một trực thăng vũ trang Mi-24 của họ đã bị rơi khi làm nhiệm vụ chiến đấu, khiến tổ lái hai người thiệt mạng. Tuy nhiên, đơn vị này không nêu rõ địa điểm, thời gian và nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Yuri Podolyaka, blogger ủng hộ Điện Kremlin với 3 triệu người theo dõi, nhận định trực thăng Mi-24 Ukraine bị trúng tên lửa đối không tầm ngắn R-60 phóng từ máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 của Nga.

"Đây có thể là máy bay thứ ba, thậm chí là thứ 4 của Ukraine bị bắn hạ theo cách này. Điều đó cho thấy quá trình tích hợp thành công tên lửa R-60, vốn đã bị loại biên từ lâu và đang nằm phủ bụi trong kho", Podolyaka cho hay.

Trực thăng Mi-24 của Ukraine. Ảnh: Aviacon

Truyền thông Ukraine đầu tháng 12/2025 công bố video cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) nước này tiếp cận UAV Geran-2 của Nga mang theo tên lửa R-60 trên lưng. Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, khi đó cảnh báo những chiếc Geran-2 mang tên lửa có thể bắn hạ chính các phi cơ được triển khai để đánh chặn chúng.

R-60 là tên lửa tầm ngắn trang bị đầu dò hồng ngoại do Liên Xô phát triển, được biên chế từ năm 1970 và sản xuất hàng loạt sau đó 3 năm. Vào thời điểm ra mắt, đây là một trong những mẫu tên lửa đối không nhẹ và có khả năng cơ động cao nhất thế giới.

Mỗi quả R-60 dài hơn 2 m, nặng 44 kg, đạt tầm bắn tối đa khoảng 8 km và mang đầu đạn văng mảnh dạng thanh liên tục nặng 3 kg. Tên lửa R-60 nguyên bản chỉ có thể khóa mục tiêu thẳng hướng mũi máy bay, trong khi biến thể R-60M ra đời năm 1982 bám bắt được nguồn nhiệt với góc lệch tối đa 20 độ so với hướng mũi phi cơ.

Chưa rõ cơ chế khai hỏa và phát hiện mục tiêu của UAV Geran-2 mang tên lửa đối không. Giới chuyên gia phương Tây và Ukraine cho rằng phi cơ được lắp hệ thống điều khiển từ xa, sử dụng kết nối vô tuyến với bộ chuyển tiếp và kèm cả SIM 4G để làm kết nối bổ sung.

Nga lắp tên lửa đối không lên UAV Geran UAV Geran mang giá phóng và tên lửa đối không R-60 trong video công bố ngày 1/12/2025. Video: Quỹ Cộng đồng Sternenko

Ukraine thừa hưởng 45 trực thăng Mi-24 sau khi Liên Xô tan rã, song không rõ trong số này còn bao nhiêu chiếc có thể hoạt động vào thời điểm chiến sự bùng phát.

Trong giai đoạn đầu xung đột, phi đội Mi-24 Ukraine thường làm nhiệm vụ tập kích mục tiêu Nga gần tiền tuyến và yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Chúng cũng được huy động cho nhiệm vụ đánh chặn, chuyên đối phó UAV tự sát Geran-2 của Nga.

Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính quân đội Ukraine đã mất ít nhất 12 trực thăng Mi-24 kể từ đầu chiến sự.

