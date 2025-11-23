Trực thăng tiếp tục bay cứu trợ khu vực Đăk Lăk

Nhiều hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm được trực thăng chở vào tiếp ứng những rốn lũ cô lập Phú Yên cũ.

Sáng 23/11, máy bay Mi -17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 tại sân bay Phù Cát (Gia Lai) đã cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao... để hỗ trợ người dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đăk Lăk.

Trực thăng đáp xuống khu vực ngập nặng ở Đăk Lăk để cứu trợ. Ảnh: Sư đoàn 372

Sau khi hoàn thành chuyến thứ nhất, máy bay thực hiện chuyến thứ hai ở xã Hòa Xuân. Hôm qua, hai trực thăng của sư đoàn 370 cũng chở hàng tấn nhu yếu phẩm thả xuống những vùng bị cô lập, còn ngập sâu ở khu vực thị xã Đông Hòa, Phú Yên cũ.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 7h, mưa lũ ở Nam Trung Bộ đã làm 90 người chết. Trong đó, Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 63 người chết (tăng 19 người), Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai ba, Huế, Đà Nẵng mỗi nơi hai người và Quảng Trị một người.

Sư đoàn 372 bay cứu trợ khu vực Hòa Xuân Đăk Lăk Trực thăng bay cứu trợ vùng ngập lụt. Video: Sư đoàn 372

Mưa lũ cũng đã làm 1.154 nhà hư hỏng, tăng 208 nhà, chủ yếu ở Lâm Đồng với 825 nhà, Gia Lai 186 nhà, Quảng Ngãi 80 nhà.

Lúc cao điểm, lũ đang làm ngập hơn 185.700 nhà, phần lớn ở Đăk Lăk với 150.000 nhà, Gia Lai 19.200, Khánh Hòa gần 15.400. Hiện Gia Lai đã hết ngập. Đăk Lăk phường Hòa Xuân, Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ ngập. Trong đó, xã Hòa Thịnh và Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu.

Phạm Linh