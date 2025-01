Trực thăng Mỹ có thể đã bay cao hơn mức cho phép khi va chạm máy bay

Trực thăng quân sự va chạm với máy bay của hãng PSA Airlines được cho là đã bay quá cao và ngoài lộ trình được phê duyệt khi xảy ra tai nạn.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk lẽ ra phải bay ở một vị trí khác và hạ thấp độ cao khi đi qua không phận Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington tối 29/1.

Theo quy định, trước khi trực thăng vào không phận có máy bay chở khách hoạt động, nó phải được trạm kiểm soát không lưu chấp thuận. Trong sự việc ngày 29/1, phi công trực thăng đã yêu cầu bộ phận kiểm soát không lưu cho phép sử dụng Tuyến 4, ôm sát bờ phía đông sông Potomac và trực thăng không được bay cao hơn 61 m. Nếu tuân thủ đúng như vậy, nó đã tránh được máy bay chở khách của PSA Airlines, hãng trực thuộc American Airlines.

Lực lượng ứng cứu có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay của PSA Airlines và trực thăng lục quân Mỹ dọc theo sông Potomac gần Sân bay Quốc gia Ronald Reagan hôm 30/1. Ảnh: NPR

Trước khi vụ va chạm xảy ra, phi công trực thăng đã trò chuyện với kiểm soát viên không lưu, xác nhận nhìn thấy máy bay chở khách. Bộ phận kiểm soát không lưu hướng dẫn trực thăng đi theo tuyến đường định sẵn, "bay qua phía sau" máy bay.

Nhưng theo các nguồn tin, phi công trực thăng đã không tuân thủ lộ trình định sẵn. Thay vào đó, chiếc trực thăng bay ở độ cao trên 91 m chứ không phải dưới 61 m, và cách xa ít nhất 0,8 km so với tuyến đường đã được phê duyệt khi va chạm với máy bay PSA Airlines.

Trần bay với trực thăng quân sự trên sông Potomac gần Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington là 61 m. Đây là quy định quan trọng để giữ cho luồng trực thăng quân sự tránh xa luồng máy bay chở khách ra vào thủ đô.

Dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy độ cao ước tính cuối cùng của trực thăng là khoảng 122 m trước khi nó rơi. Độ cao của máy bay dân dụng là trong khoảng 114-122 m, theo dữ liệu từ FlightAware và FlightRadar24.

Hướng di chuyển của các máy bay và vị trí vụ tai nạn. Đồ họa: CNN

Một quan chức cấp cao quân đội Mỹ kêu gọi thận trọng khi đưa ra bất kỳ đánh giá nào cho đến khi hộp đen được phân tích cùng với các dữ liệu pháp y khác.

Một quan chức giấu tên cho hay các phi công Black Hawk từng bay tuyến đường này trước đây nên biết rõ về những hạn chế về độ cao cũng như hành lang không lưu hẹp mà họ được phép sử dụng gần sân bay.

"Họ là phi công quân sự, họ quen thuộc với các tuyến đường", Greg Feith, cựu điều tra viên an toàn hàng không cấp cao của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NSTB), nói. "Tại sao vào ngày này, trên chuyến bay đó, họ lại bay cao hơn 46-61 m so với mức họ biết là mình nên bay?".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc điều tra đang xem xét liệu trực thăng có ở đúng độ cao vào thời điểm xảy ra tai nạn hay không. Các nhà điều tra NTSB chưa công bố chính xác độ cao của trực thăng trong các cuộc họp báo, lưu ý rằng các nhóm công tác sẽ đánh giá kỹ "đường đi và độ cao trước khi va chạm".

Các đường băng ở sân bay Reagan. Đồ họa: acukwik

Về máy bay chở khách, phi công điều khiển đã nhận được những yêu cầu thay đổi ngay trước khi vụ va chạm xảy ra. Kiểm soát viên không lưu ban đầu cho phép nó hạ cánh trên Đường băng 1, đường băng chính và là đường bay dài nhất của sân bay. Tuy nhiên, kiểm soát viên sau đó yêu cầu phi công hạ cánh trên Đường băng 33.

Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hơn 40 thi thể từ sông Potomac sau vụ va chạm. John Donnelly, lãnh đạo cơ quan cứu hỏa và dịch vụ y tế khẩn cấp ở Washington, nói rằng nhiều khả năng toàn bộ 67 người trên hai máy bay đã thiệt mạng trong thảm kịch hàng không này.

Đường bay của trực thăng quân sự Mỹ và máy bay dân dụng trước khi va chạm. Đồ họa: NYTimes

