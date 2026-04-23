Trụ cột tuyển Đức lỡ hẹn World Cup 2026

Tiền đạo Bayern và tuyển Đức Serge Gnabry dính chấn thương đùi nghiêm trọng, không thể dự World Cup 2026.

"Những ngày qua thật khó để chấp nhận. Giấc mơ World Cup cùng tuyển Đức, với tôi..., thật đáng buồn đã kết thúc. Nên, như mọi người dân Đức khác, tôi sẽ cổ vũ các đồng đội từ quê nhà. Giờ thì tập trung hồi phục để trở lại mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiền mùa giải 2026-2027", Gnabry viết trên Instagram ngày 22/4.

Lần gần nhất Gnabry thi đấu là trận Bayern thắng Real Madrid 4-3 ở lượt về tứ kết Champions League ngày 15/4. Hôm đó, cầu thủ 30 tuổi rời sân từ phút 61 vì rách cơ khép đùi phải. Chấn thương này cũng khiến anh phải nghỉ toàn bộ thời gian còn lại của mùa giải.

Ảnh: Reuters

Gnabry có thể đá tiền đạo cánh, hoặc số 10 như cách HLV Vincent Kompany sử dụng tại Bayern mùa này.

Sự vắng mặt của anh là tổn thất nặng nề cho tuyển Đức trước thềm World Cup 2026, và khiến Bayern mất một nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục cú ăn ba mùa này. Đội chủ sân Allianz sẽ không có sự phục vụ của anh trong hai lượt trận bán kết Champions League gặp PSG và trận chung kết Cup Quốc gia Đức (DFB-Pokal) trước hoặc Stuttgart hoặc Freiburg.

Gnabry gia nhập danh sách bệnh binh của Bayern bên cạnh thủ thành Sven Ulreich và bộ đôi tiền vệ trẻ Lennart Karl, Tom Bischof ngay sau khi đội bóng mừng chức vô địch Bundesliga lần thứ 13 trong 14 năm qua.

Trước khi dính chấn thương, Gnabry đã ghi 10 bàn và có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Bayern. Trên tuyển Đức, anh hiện có 26 bàn qua 59 trận. Dưới thời Nagelsmann, Gnabry là nhân tố không thể thay thế với ba bàn cùng một kiến tạo qua 6 trận vòng loại World Cup 2026. Anh vừa chơi ấn tượng trong đợt tập trung FIFA days hồi cuối tháng Ba, khi ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng Thụy Sĩ 4-3, đồng thời góp công lớn vào trận thắng Ghana 2-1.

Ở World Cup 2026 tại Bắc Mỹ hè này, tuyển Đức sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng gặp Curacao vào ngày 14/6. Việc thiếu vắng một ngòi nổ giàu kinh nghiệm như Gnabry – người từng đá chính cả ba trận vòng bảng tại Qatar 2022 – sẽ khiến Nagelsmann đau đầu tìm người thay thế. Còn ở Bayern, bài toán tương tự cũng được đặt ra với Kompany.

Hà Phương tổng hợp