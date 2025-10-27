'Trong thảm họa, nhà giàu hay nghèo đều cần được cứu trợ'

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nói trong tình huống thảm họa, dù giàu hay nghèo, mọi người đều có thể thiếu thốn, nguy hiểm và cần được cứu trợ bình đẳng.

Chiều 27/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. Giải trình trước Quốc hội, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết dự luật nhằm tạo hành lang pháp lý để xử lý các tình huống khẩn cấp, thảm họa thiên tai và các sự cố đặc biệt khác, đồng thời tăng thẩm quyền cho Thủ tướng trong chỉ đạo, điều phối ứng phó.

Bộ trưởng cho rằng lực lượng ứng cứu luôn phải sẵn sàng hỗ trợ toàn bộ người dân trong khu vực ảnh hưởng, không phân biệt điều kiện sống. "Khi thảm họa xảy ra, mọi thứ có thể bị cuốn đi, kể cả nhà giàu cũng trở thành nhà nghèo. Thậm chí, sau thảm họa, người giàu có khi còn khổ hơn", ông nói, nhấn mạnh việc cứu trợ phải bảo đảm công bằng, kịp thời và toàn diện.

Theo đại tướng, dự luật quy định rõ thẩm quyền điều phối và sử dụng lực lượng, phương tiện trong tình huống khẩn cấp để bảo đảm việc huy động nhanh, hiệu quả. Cơ quan soạn thảo sẽ rà soát kỹ để không chồng chéo với các luật liên quan như Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Phòng thủ dân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Trước đó, đại biểu Vũ Hồng Luyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, cho biết dự thảo xác định ba nhóm tình huống khẩn cấp gồm thảm họa, an ninh quốc gia và quốc phòng. Bà đề nghị làm rõ khái niệm "thảm họa" để tránh lúng túng khi xác định thời điểm ban bố tình trạng khẩn cấp; và có tiêu chí cụ thể mức độ thiệt hại, tính lan rộng hoặc số thương vong dự kiến, để đảm bảo việc kích hoạt cơ chế ứng phó đúng lúc, đúng quy mô.

Dự luật nêu hộ gia đình, cá nhân mất nhà ở, không có lương thực, nước uống hoặc hàng hóa thiết yếu sẽ được cứu trợ khẩn cấp, ưu tiên nhóm dễ bị tổn thương. Đại biểu Luyến đề nghị quy định rõ tiêu chí của nhóm này - gồm người già neo đơn, trẻ em, người khuyết tật, hộ nghèo - để bảo đảm việc cứu trợ công bằng, đúng đối tượng. Bà cũng đồng tình với quy định kiểm soát thông tin trong tình trạng khẩn cấp nhằm tránh tin giả, gây hoang mang, nhưng nhấn mạnh biện pháp này phải minh bạch, có giới hạn về thời gian và phạm vi, đồng thời Nhà nước phải công bố thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận.

Đại biểu Tô Văn Tám, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đề nghị bổ sung quy định về tái thiết sau thảm họa, như quy hoạch lại vùng thiên tai, đầu tư công trình phòng chống và nâng cao năng lực cảnh báo. "Không chỉ ứng phó, mà còn phải khôi phục và phòng ngừa lâu dài để phát triển bền vững", ông nói.

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp, dự luật quy định Thủ tướng báo cáo cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội trong thời gian gần nhất. Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng Thủ tướng hoàn toàn có quyền quyết định khi tình huống khẩn cấp xảy ra, nên chỉ cần báo cáo khi áp dụng biện pháp chưa được quy định trong pháp luật hoặc thực hiện biện pháp khi tình trạng khẩn cấp chưa được công bố.

Theo kế hoạch, cơ quan soạn thảo và thẩm tra sẽ tiếp tục hoàn thiện dự luật, đảm bảo quy định rõ ràng, không chồng chéo, phù hợp với thực tiễn ứng phó thiên tai, sự cố, thảm họa hiện nay.

Sơn Hà