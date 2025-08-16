Trồng sim dại hái quả bán

Gần 7 năm trước, người dân xã miền núi Quảng Hợp cũ, nay xã Phú Trạch nằm dưới dãy núi Hoành Sơn, đào cây sim ngoài tự nhiên về trồng lấy quả. Sim sinh trưởng trên những khu đất cằn cỗi trong vườn nhà, trang trại, thay thế cây keo, bạch đàn.

Tháng 8 hàng năm khi mùa mưa đến, người dân lên rừng tìm những chỗ còn cây sim đào về trồng, nếu không có thời gian thì mua mỗi gốc 15.000 đồng. Loại cây này dễ sống, trong năm đầu rễ cây chưa phát triển cần tưới nước, từ năm thứ ba trở đi không tưới.

Sau hai năm, cây ra hoa vào tháng 4 âm lịch. Để đậu quả nhiều, trời nắng nóng người dân cần tưới nước chu kỳ 7-15 ngày một lần. Cây sim ưa sáng nên trồng ở nơi nhiều ánh sáng sẽ giúp quang hợp tốt hơn.