Thứ hai, 15/12/2025, 14:05 (GMT+7)
Trọng Lâm trình diễn thái cực kiếm
Thái Lan
Nguyễn Trọng Lâm đạt 9,760 điểm trong bài thi thái cực kiếm, tại SEA Games sáng 15/12.
Wushu: Bài thi thái cực kiếm Nam của Nguyễn Trọng Lâm đạt 9,760 điểm
