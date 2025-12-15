VnExpress Thể thao

Sea Games 33

Thứ hai, 15/12/2025, 14:05 (GMT+7)

Trọng Lâm trình diễn thái cực kiếm

Thái LanNguyễn Trọng Lâm đạt 9,760 điểm trong bài thi thái cực kiếm, tại SEA Games sáng 15/12.

