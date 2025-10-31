Trình Quốc hội bỏ quy định 'tài xế không lái quá 48 giờ mỗi tuần'

Chính phủ đề xuất bỏ giới hạn không lái quá 48 giờ mỗi tuần để phù hợp thực tế doanh nghiệp vận tải và người lao động, đồng thời quy định rõ hơn thời gian lái liên tục của tài xế.

Ngày 31/10, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan an ninh, trật tự. Trong đó, với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ đề nghị quy định người lái ôtô kinh doanh vận tải không được lái liên tục quá 4 giờ; thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo Bộ luật Lao động.

Theo quy định hiện hành, tài xế không được lái quá 10 giờ mỗi ngày và 48 giờ mỗi tuần; không lái liên tục quá 4 giờ. Bộ Công an cho biết việc bỏ giới hạn 48 giờ mỗi tuần xuất phát từ kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và nhiều doanh nghiệp, nhằm tăng tính linh hoạt trong giai đoạn cao điểm hàng hóa, hành khách.

Các doanh nghiệp cho rằng giới hạn này đang gây khó cho hoạt động vận tải, trong khi Bộ luật Lao động đã cho phép làm thêm giờ tối đa 300 giờ mỗi năm, phù hợp với đặc thù ngành.

Dự thảo còn quy định thêm về màu đèn ưu tiên, phương tiện thông minh, và yêu cầu lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi hình người lái, khoang hành khách. Theo đó, xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp được phép gắn đèn nhấp nháy xanh - đỏ thay vì chỉ đỏ như hiện nay. Ôtô kinh doanh vận tải, đầu kéo, cứu thương, vận tải nội bộ phải gắn thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình tài xế; xe chở người từ 8 chỗ trở lên phải có thêm camera trong khoang khách.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ cân nhắc phạm vi áp dụng quy định này để đảm bảo tính khả thi, đồng thời rà soát tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường với ôtô cải tạo và xe máy chuyên dùng.

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Chiểu

Không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã tích hợp vào căn cước điện tử

Đối với Luật Căn cước, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết dự thảo lần này sửa đổi nhiều nội dung quan trọng về quản lý, cấp, thu hồi thẻ căn cước và giá trị sử dụng của căn cước điện tử. Cơ quan quản lý căn cước gồm đơn vị thuộc Bộ Công an, công an cấp tỉnh, thành phố và công an xã, phường, đặc khu.

Dự thảo quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp trong căn cước điện tử. Hiện nay, căn cước điện tử có thể tích hợp nhiều loại thông tin hành chính như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thông tin tiêm chủng, mã số thuế, thông tin cư trú, thẻ ngân hàng và dữ liệu định danh sinh trắc học.

Theo Bộ Công an, việc đẩy mạnh tích hợp thông tin vào căn cước điện tử giúp giảm gánh nặng thủ tục, tránh tình trạng người dân phải mang nhiều giấy tờ khi giao dịch. Cơ quan, tổ chức có thể tra cứu trực tuyến qua nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị giao Bộ trưởng Công an quy định cụ thể cơ quan quản lý trong hệ thống Công an nhân dân để thống nhất quản lý; đồng thời làm rõ quy trình tích hợp, bảo mật dữ liệu và cơ chế chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Mở rộng phạm vi bí mật Nhà nước

Chính phủ cũng trình dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), gồm 5 chương, 28 điều. Điểm mới là phạm vi thông tin thuộc diện bí mật được mở rộng, bổ sung nhiều lĩnh vực mới như quốc phòng, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài chính và khoa học.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bí mật Nhà nước sẽ bao gồm cả thông tin về vật chất hậu cần, mạng liên lạc cơ yếu. Ở lĩnh vực lập pháp, bổ sung thông tin liên quan đến hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Với đối ngoại, bí mật Nhà nước sẽ bao gồm chương trình hoạt động của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan trực thuộc. Ở lĩnh vực kinh tế - tài chính, dự thảo đưa thêm thông tin về kế hoạch dự trữ quốc gia, loại tiền mới và dữ liệu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội.

Về khoa học - công nghệ, dự thảo bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu về mẫu vật, nguồn gen quý hiếm, chiến lược phát triển công nghệ, viễn thông, công nghiệp điện tử và hạ tầng thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cơ bản tán thành, đồng thời đề nghị thêm quy định về bảo vệ bí mật trong bối cảnh chuyển đổi số, như ứng dụng "công nghệ bảo vệ" và quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn.

Sơn Hà