Trình diễn robot, UAV 'Make in Viet Nam' tại triển lãm khoa học công nghệ

Nhiều sản phẩm Make in Viet Nam được mang tới Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, khai mạc sáng 28/8. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Khách tham quan có thể tiếp xúc và tương tác với robot hình người do VinMotion phát triển. Công ty có tham vọng phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý.
Nhiều sản phẩm Make in Viet Nam được mang tới Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, khai mạc sáng 28/8. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Khách tham quan có thể tiếp xúc và tương tác với robot hình người do VinMotion phát triển. Công ty có tham vọng phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý.
Mô hình tổ máy biến áp điện lực 500 KV, công suất 3x300 MVA - sản phẩm đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy biến áp công suất lớn, vốn trước đây phải nhập khẩu.
Mô hình tổ máy biến áp điện lực 500 KV, công suất 3x300 MVA - sản phẩm đánh dấu lần đầu Việt Nam làm chủ hoàn toàn công nghệ chế tạo máy biến áp công suất lớn, vốn trước đây phải nhập khẩu.
Mô hình ba mẫu radar gồm radar cảnh giới biển cỡ nhỏ tầm gần BR12, radar 3D phòng không cấp chiến thuật và radar cảnh giới biển tầm trung, do Viettel nghiên cứu, phát triển.
Mô hình ba mẫu radar gồm radar cảnh giới biển cỡ nhỏ tầm gần BR12, radar 3D phòng không cấp chiến thuật và radar cảnh giới biển tầm trung, do Viettel nghiên cứu, phát triển.
Các mẫu máy bay không người lái (UAV) được nhiều doanh nghiệp Việt Nam mang tới triển lãm.
Trong ảnh là mô hình CT-HV-12D-4, mẫu UAV chở hàng do CT Group phát triển, có thể mang theo tải trọng 12 kg, hoạt động trong phạm vi 15 km. Ngày 12/8, doanh nghiệp Việt này thu hút sự chú ý khi ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc.
Các mẫu máy bay không người lái (UAV) được nhiều doanh nghiệp Việt Nam mang tới triển lãm.
Trong ảnh là mô hình CT-HV-12D-4, mẫu UAV chở hàng do CT Group phát triển, có thể mang theo tải trọng 12 kg, hoạt động trong phạm vi 15 km. Ngày 12/8, doanh nghiệp Việt này thu hút sự chú ý khi ký kết đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc.
Mẫu UAV đa năng với tên gọi Hera của RtR, công ty do TS Lương Việt Quốc sáng lập. Hera khi gấp gọn có thể xếp vừa trong balo, nhưng đủ mạnh để nâng vật có trọng lượng 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng Hera mang theo gấp 10 lần so với các máy bay không người lái có cùng kích thước.
Mẫu UAV đa năng với tên gọi Hera của RtR, công ty do TS Lương Việt Quốc sáng lập. Hera khi gấp gọn có thể xếp vừa trong balo, nhưng đủ mạnh để nâng vật có trọng lượng 15 kg. Theo nhà sản xuất, tải trọng Hera mang theo gấp 10 lần so với các máy bay không người lái có cùng kích thước.
XB-412, UAV giao hàng thông qua sóng di động 4G/5G của XBStation. Máy bay có sải cánh 1,5 m, tốc độ bay từ 72-108 km/h. XB-412 có thể hoạt động trong quãng đường 60 km, trọng lượng cất cánh tối đa 6,5 kg. Để giao hàng, người dùng có thể gắn trực tiếp kiện hàng lên thân UAV, máy bay cũng có thể thả hàng bằng kẹp hoặc bằng dây cho người nhận.
XB-412, UAV giao hàng thông qua sóng di động 4G/5G của XBStation. Máy bay có sải cánh 1,5 m, tốc độ bay từ 72-108 km/h. XB-412 có thể hoạt động trong quãng đường 60 km, trọng lượng cất cánh tối đa 6,5 kg. Để giao hàng, người dùng có thể gắn trực tiếp kiện hàng lên thân UAV, máy bay cũng có thể thả hàng bằng kẹp hoặc bằng dây cho người nhận.
Bục trưng bày chip nguồn cho các thiết bị IoT của Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (trái) và chip dùng trong thẻ ID của MK Group, các sản phẩm do Việt Nam thiết kế.
Bục trưng bày chip nguồn cho các thiết bị IoT của Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (trái) và chip dùng trong thẻ ID của MK Group, các sản phẩm do Việt Nam thiết kế.
Các thiết bị thuộc hệ sinh thái trạm gốc 5G do Viettel nghiên cứu, phát triển. Nhà mạng cho biết có thể tự cung cấp thiết bị trên tất cả lớp mạng viễn thông, từ mạng lõi đến vô tuyến, tức giải pháp toàn trình, nên sản phẩm có khả năng tùy biến cao.
Các thiết bị thuộc hệ sinh thái trạm gốc 5G do Viettel nghiên cứu, phát triển. Nhà mạng cho biết có thể tự cung cấp thiết bị trên tất cả lớp mạng viễn thông, từ mạng lõi đến vô tuyến, tức giải pháp toàn trình, nên sản phẩm có khả năng tùy biến cao.
Các sản phẩm ứng dụng công nghệ dịch AI tương tác trực tiếp của công ty LocaAI.
Các sản phẩm ứng dụng công nghệ dịch AI tương tác trực tiếp của công ty LocaAI.
Các thiết bị nhà thông minh của VConnex. Startup này sở hữu dải sản phẩm đa dạng, từ công tắc thông minh, cảm biến chuyển động, cảm biến khói, khóa cửa thông minh, ổ cắm thông minh, đến camera giám sát.
Các thiết bị nhà thông minh của VConnex. Startup này sở hữu dải sản phẩm đa dạng, từ công tắc thông minh, cảm biến chuyển động, cảm biến khói, khóa cửa thông minh, ổ cắm thông minh, đến camera giám sát.
Robot phục vụ người tham quan tại Không gian tương tác tài chính số.
Robot phục vụ người tham quan tại Không gian tương tác tài chính số.
Người xem tương tác với mô hình cảng Cần Thơ tái hiện trên không gian ảo.
Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội.
Người xem tương tác với mô hình cảng Cần Thơ tái hiện trên không gian ảo.
Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa đến hết ngày 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội.
Trọng Đạt - Quỳnh Trần