Trình diễn robot, UAV 'Make in Viet Nam' tại triển lãm khoa học công nghệ

Nhiều sản phẩm Make in Viet Nam được mang tới Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, khai mạc sáng 28/8. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khách tham quan có thể tiếp xúc và tương tác với robot hình người do VinMotion phát triển. Công ty có tham vọng phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý.