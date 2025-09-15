'Triển lãm thành tựu đất nước thành công vượt mong đợi'

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng khi đón hơn 10 triệu lượt khách.

Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ông khẳng định sau 19 ngày sôi động, sự kiện đã thành công rực rỡ, vượt xa kỳ vọng, trở thành "bức tranh tổng thể, sâu sắc và toàn diện" về chặng đường 80 năm đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đến dự chương trình bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 250.900 m2 trưng bày, 230 gian hàng, sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, hơn 110 tập đoàn, tổng công ty. Gần 180 ngành, nghề, lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giới thiệu bằng công nghệ hiện đại, trải nghiệm số, mô hình trực quan.

Trong 19 ngày, triển lãm đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan, hàng chục nghìn khán giả qua truyền hình, hàng trăm nghìn người dự các chương trình nghệ thuật, hòa nhạc. Hàng trăm hoạt động tọa đàm, giao lưu, trải nghiệm VR/AR, chiếu phim tư liệu... đã diễn ra. Thủ tướng cho biết ông xúc động trước những nụ cười, ánh mắt và cả giọt nước mắt vui mừng, phấn khởi của nhân dân khi thụ hưởng không gian hiện đại, giàu cảm xúc tại triển lãm.

Người dân tham gia triển lãm thành tựu đất nước sáng 7/9. Ảnh: Hoàng Giang

Theo người đứng đầu Chính phủ, thành công của triển lãm là nhờ sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; tinh thần thần tốc, quyết tâm cao của các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh triển lãm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Bên cạnh việc tái hiện thành tựu 80 năm, triển lãm còn gửi đi thông điệp về khát vọng vươn lên, hội nhập và phát triển bền vững. "Triển lãm đã tỏa sáng tinh thần: Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam", người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Robot tương tác với các em nhỏ trong triển lãm. Ảnh: Hoàng Giang

Tại lễ bế mạc, Thủ tướng trao bằng khen cho 36 tập thể có đóng góp xuất sắc và vinh danh nhiều không gian trưng bày tiêu biểu. Đêm nghệ thuật "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với khoảng 20 tiết mục cùng màn pháo hoa rực rỡ đã khép lại chuỗi sự kiện triển lãm.

Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước khai mạc vào ngày 28/8 và dự kiến bế mạc vào ngày 5/9, tức chỉ kéo dài trong 9 ngày. Tuy nhiên do lượng khách tham quan quá đông, ban tổ chức đã quyết định kéo dài thêm 10 ngày, đến 15/9.

Đoàn Loan