Triển lãm thành tựu đất nước đón 1,3 triệu lượt khách một ngày

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm đón 1,3 triệu lượt khách trong ngày 13/9, dự kiến đạt 10 triệu lượt sau 19 ngày mở cửa, theo Ban tổ chức.

Triển lãm thành tựu đất nước mở cửa từ ngày 28/8, sẽ kết thúc vào 16h ngày 15/9. Mỗi ngày triển lãm có hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Ngày đông khách như 1/9 có 1,05 triệu, ngày 2/9 khoảng 900.000, riêng ngày 13/9 gần 1,3 triệu. Đến hết ngày 13/9 đã có gần 8,6 triệu khách tham quan.

Để phục vụ khách. Ban tổ chức đã bố trí 20 tuyến xe buýt đi qua triển lãm, 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí. Khu ẩm thực ngoài trời có hơn 114 ki-ốt và khu ẩm thực trong nhà tại các phân khu tầng 2 nhà Kim Quy. Hệ thống quầy thông tin, cẩm nang thông tin phát miễn phí, bản đồ số giúp chỉ đường trong nội khu.

Khí tài quân đội nhân dân Việt Nam tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Đông

Triển lãm hàng ngày đều có sự kiện trình diễn robot, khinh khí cầu, diều nghệ thuật, biểu diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, nghệ thuật truyền thống từ 34 tỉnh thành, các hội thảo trên nhiều lĩnh vực, trải nghiệm, tương tác, tặng quà từ hơn 200 khu trưng bày.

Lễ bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 15/9 tại sân Bắc Trung tâm triển lãm, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt và có màn bắn pháo hoa tầm cao.

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Robot trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Nguyễn Đông

Với diện tích gần 260.000 m2, triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Triển lãm có không gian tái hiện truyền thống văn hóa 4.000 năm, bản sắc 54 dân tộc, các công trình kiến trúc tiêu biểu, sự trù phú của sản vật ba miền cùng những ngành công nghiệp mới như chuyển đổi xanh, hàng không - vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Đoàn Loan