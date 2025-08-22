Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm có 'quy mô lớn chưa từng có'

Triển lãm có 230 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia rộng 250.900 m2 nhằm giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm.

Chiều 22/8, tại buổi họp báo về Triển lãm "thành tựu đất nước 80 năm hành trình", Thứ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết triển lãm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng vinh quang, để người trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Đông, đây là triển lãm có quy mô toàn quốc, lớn chưa từng có, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước. Hiện công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm đã cơ bản hoàn thành, trong thời gian triển khai gấp rút, chỉ hơn một tháng. Dự kiến sẽ có hơn 3.000 khách mời tham dự khai mạc triển lãm.

Nhiều hình thức trưng bày sẽ được áp dụng, gồm pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số hiện đại.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Trực thăng và máy bay A320 nguyên bản, hết hạn khai thác được đặt trong khu triển lãm ngoài trời. Ảnh: Anh Duy

Đồng thời, triển lãm giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa, sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.



Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghiệp hàng không và vũ trụ; công nghiệp an ninh - quốc phòng... cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Triển lãm gồm 3 phân khu gồm: Phân khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; Phân khu triển lãm ngoài trời; Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm khối A.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, bên lề triển lãm, tại nhà triển lãm khối A sẽ có các hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, thời trang và giao lưu với các đơn vị nghệ thuật, talkshow... Tại đây có sân khấu rộng khoảng 4.000 m2, phòng chiếu phim 200 chỗ sẽ chiếu các bộ phim Việt Nam và giao lưu các nghệ sĩ.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Lễ Khai mạc diễn ra vào 9h ngày 28/8, lễ bế mạc là 20h ngày 5/9.

Đoàn Loan