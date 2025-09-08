Triển lãm quốc gia vẫn đông nghịt khách sau khi mở thêm 10 ngày

Sáng 7/9, hàng trăm nghìn lượt khách vẫn đổ về Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, khiến các tuyến đường ùn tắc cục bộ.

Gia đình cô Trần Thị Huệ (áo đỏ), 57 tuổi ở Hưng Yên, đi xe buýt mất ba tiếng mới tới nơi vì tắc đường. Cô quyết tâm đi xem bằng được dù biết đông vì Triển lãm chỉ mở cửa vài ngày nữa.

Trước sự quan tâm đặc biệt của người dân và hiệu ứng lan tỏa sau sự kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kéo dài triển lãm đến 15/9, thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.