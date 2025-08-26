Triển lãm chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định

Chân dung bà Nguyễn Thị Định - nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - qua tranh chì than của họa sĩ Diệp Minh Châu. Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chuyên đề Những người con của Tổ quốc, diễn ra ngày 15/8-10/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bà Nguyễn Thị Định (1920-1992), bí danh Ba Định, sinh ra một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước ở Bến Tre (cũ). Bà tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, hai năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, bà bị địch bắt giam tại nhà tù Bà Rá (Bình Phước).

Sau khi ra tù, trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945, bà tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Bến Tre. Những năm sau ký kết Hiệp định Geneve (1954), bà Ba Định là một trong những cán bộ chủ chốt ở Bến Tre, từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Bà lãnh đạo phong trào Đồng khởi ở miền Nam, sáng lập "Đội quân tóc dài".

Từ 1965-1975, bà là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam rồi Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 4/1974 bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm Thiếu tướng.