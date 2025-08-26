Triển lãm chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định

Chân dung bà Nguyễn Thị Định - nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - qua tranh chì than của họa sĩ Diệp Minh Châu. Tác phẩm được trưng bày tại triển lãm chuyên đề Những người con của Tổ quốc, diễn ra ngày 15/8-10/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Bà Nguyễn Thị Định (1920-1992), bí danh Ba Định, sinh ra một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước ở Bến Tre (cũ). Bà tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi, hai năm sau được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1940, bà bị địch bắt giam tại nhà tù Bà Rá (Bình Phước).
Sau khi ra tù, trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945, bà tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tại tỉnh Bến Tre. Những năm sau ký kết Hiệp định Geneve (1954), bà Ba Định là một trong những cán bộ chủ chốt ở Bến Tre, từng giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Bà lãnh đạo phong trào Đồng khởi ở miền Nam, sáng lập "Đội quân tóc dài".
Từ 1965-1975, bà là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam rồi Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam. Tháng 4/1974 bà Nguyễn Thị Định được phong quân hàm Thiếu tướng.
Tranh khắc gỗ về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi của tác giả Hoàng Đạo Khánh, ra đời năm 1965.
Nguyễn Văn Trỗi sinh năm 1940, quê ở Điện Bàn, Quảng Nam (cũ). Năm 23 tuổi, trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn, anh trở thành một chiến sĩ trong tổ chức Biệt động Thành (F100), đại đội quyết tử cánh Tây Nam Sài Gòn.
Đầu 1963, anh được đưa ra căn cứ học chính trị, tập huấn cách đánh biệt động nội thành, gặp các đồng đội Ba Sơn, Tư Kiếm, Nguyễn Hữu Lời. Họ được tổ chức thành một tổ hoạt động và nhận nhiệm vụ đánh mục tiêu là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara.
Ngày 2/5/1964, Nguyễn Văn Trỗi nhận nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi) để ám sát phái đoàn quân sự cao cấp của chính phủ Mỹ do Robert McNamara dẫn đầu. Công việc đang được chuẩn bị thì tổ biệt động nhận thông báo phái đoàn của Mỹ sẽ đến sớm hơn hai tuần dự kiến.
Sáng 9/5, tổ biệt động xuất phát để hoàn tất phần chuẩn bị sau cùng. Đêm đó, anh Trỗi và đồng đội bị bắt khi đang làm nhiệm vụ. Anh bị tòa án quân sự kết án tử hình và bị xử bắn sáng 15/10/1964. Hình ảnh anh đứng hiên ngang giữa pháp trường trở thành biểu tượng của thế hệ thanh niên Việt Nam thời chống Mỹ.
Bức khắc gỗ Du kích Mường Khương do họa sĩ Đường Ngọc Cảnh thực hiện năm 1979.
Sự kiện giới thiệu 80 tác phẩm, được sáng tác trong khoảng năm 1947-1986, thuộc nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, gỗ, thạch cao.
Hình ảnh những nữ du kích Đồng Tháp qua tranh khắc gỗ của Hoàng Trầm, hoàn thiện năm 1970.
Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn nhằm tri ân thế hệ cha ông, để công chúng nhìn lại lịch sử, tiếp nối tinh thần yêu nước.
Tác phẩm khắc gỗ của cố họa sĩ Đường Ngọc Cảnh, tôn vinh hình ảnh nữ du kích hải đảo Cô Tô.
Ông Nguyễn Anh Minh - giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - cho biết thông qua lăng kính của nhiều thế hệ nghệ sĩ từ mỹ thuật Đông Dương, Kháng chiến đến Đổi mới, Hiện đại, khán giả sẽ được nhìn lại hình ảnh những con người cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho đất nước.
Tác phẩm thạch cao Niềm tin (1967) của nhà điêu khắc Trần Văn Hòe.
Bức khắc gỗ in màu Dân quân Tây Nguyên tiếp đạn (1968) của họa sĩ Trần Hữu Chất.
Khán giả tham quan triển lãm Những người con của Tổ quốc.
Phương Linh
Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam