Triển lãm 'Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến'

Triển lãm còn giới thiệu các hiện vật thể hiện những hành động thầm lặng của người dân để hỗ trợ lương thực từ hậu phương ra tiền tuyến.

Chiếc nồi bị thủng lỗ, từng được bà Lê Thị Khuynh nấu cơm cho chiến sĩ. Đêm 15/6/1968, tại xã Vĩnh Lộc (TP HCM), bà Khuynh ở lại hậu phương nấu cơm cho đội dân công hỏa tuyến khoảng 60 người (đa phần là phụ nữ) làm nhiệm vụ vận chuyển đạn dược phục vụ chiến dịch Mậu Thân.

Bà nấu 60 phần cơm nhưng khi đến điểm hẹn tại ngã ba kênh Láng Cát, đơn vị bị địch tập kích. Vụ nổ làm 32 người hy sinh, 21 người bị thương. Nồi bị trúng bom thủng lỗ nhưng bà không bỏ đi mà lấy đinh nhôm đóng lại, tiếp tục dùng. Chiếc nồi không còn đơn thuần là vật dụng bếp núc, mà trở thành chứng tích chiến tranh.