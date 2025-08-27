Trên 10% Ủy viên Trung ương khóa 14 dưới 47 tuổi

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 dự kiến có trên 10% cán bộ trẻ dưới 47 tuổi, cùng 10-12% nữ và cán bộ dân tộc thiểu số.

Sáng 27/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức cuộc gặp quy tụ đại biểu qua các thời kỳ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại buổi gặp mặt. Ảnh: Media Quốc hội

Trong phát biểu, Tổng Bí thư cho biết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra vào quý I/2026. Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội trở thành "một đại hội lịch sử, tạo dấu ấn đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân".

Theo ông, để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Đại hội 14 sẽ kế thừa và phát triển thành quả của nhiệm kỳ 13, đồng thời tạo những đột phá mới. Chủ trương nhân sự của Đảng là đặc biệt coi trọng chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện.

Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 (cả chính thức và dự khuyết) sẽ có trên 10% cán bộ trẻ dưới 47 tuổi, 10-12% cán bộ nữ và 10-12% cán bộ dân tộc thiểu số.

"Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung; đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết; là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm", Tổng Bí thư nói.

Điểm mới của Đại hội 14 là ba văn kiện chính - Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo công tác xây dựng Đảng - sẽ được tích hợp thành một "Báo cáo chính trị" tổng hợp. Đại hội cũng sẽ thông qua "Chương trình hành động" cho cả nhiệm kỳ. Các văn kiện đã được gửi lấy ý kiến tại các đảng bộ, chi bộ, đảng viên và quần chúng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Phong

Tổng Bí thư nhắc lại từ tháng 9/2024, Trung ương đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền ba cấp, gồm hai cấp ở địa phương. Sau hai tháng vận hành, guồng máy hoạt động đồng bộ, thông suốt, nhất là ở cấp xã. "Cách tổ chức mới rõ người, rõ việc, phân công, phân quyền cụ thể, cải cách hành chính sâu rộng, tiết kiệm ngân sách, phục vụ nhân dân nhanh và thuận tiện hơn", ông nói.

Việc sắp xếp bộ máy không chỉ tiết kiệm ngân sách mà quan trọng hơn, theo Tổng Bí thư, đã tạo ra một không gian, một cơ hội và thế lực mới cho phát triển, "đúng tinh thần nói đi đôi với làm".

Tổng Bí thư nhận định tình hình thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Lực lượng vũ trang đang tiến nhanh tới mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đủ sức chiến đấu, chiến thắng trước mọi loại hình chiến tranh, đồng thời làm chủ, sản xuất nhiều loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại. Quân đội, công an được tổ chức tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng - an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới. "Cuộc diễu binh ngày 2/9 tới sẽ giới thiệu một phần sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân", Tổng Bí thư nói.

Ông cũng cho rằng sức mạnh nội tại của Việt Nam hiện nay đã ở tầm khu vực, giúp vị thế và vai trò quốc tế được nâng lên đáng kể. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 13 đối tác chiến lược toàn diện, 10 đối tác chiến lược và 15 đối tác toàn diện. Sáu tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 25 đoàn lãnh đạo cấp cao quốc tế, tổ chức 12 đoàn cấp cao đi thăm nước ngoài, ký hơn 250 văn kiện hợp tác với giá trị cam kết ước khoảng 62 tỷ USD - gấp đôi năm 2024.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Phong

Nhìn lại 80 năm, Tổng Bí thư gọi Quốc hội không chỉ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất mà còn là "ngôi nhà chung của đại biểu nhân dân". Từ Hiến pháp 1946 đến các bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013 và sửa đổi 2025, Quốc hội đã thông qua nhiều quyết sách hệ trọng, từ huy động sức người, sức của trong kháng chiến đến thể chế hóa đường lối Đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Ông tri ân các đại biểu Quốc hội lão thành - những người đã đi qua nhiều giai đoạn thử thách, từ cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế sau chiến tranh, những năm tháng đầu Đổi mới, đến hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền. "Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, dám mở đường, dám quyết định những việc khó, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ", Tổng Bí thư nói.

Ông kỳ vọng đến 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân, trong đó 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lao động. Đến 2045, ít nhất 3 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp hơn 60% GDP với năng lực cạnh tranh quốc tế. Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, cùng các nghị quyết về giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo động lực phát triển xã hội và nâng cao an sinh.

Tổng Bí thư khẳng định "từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài". Muốn đạt mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, Quốc hội phải dám đi trước mở đường, đưa ra những quyết sách táo bạo, kịp thời, phù hợp với thời đại.

Sơn Hà