Tranh sơn mài cao 2,4 m về quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Tác phẩm Dinh Độc Lập 30/4/1975 làm sống lại không khí chiến thắng của 50 năm trước.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam - cho rằng Chu Nhật Quang gặp thách thức khi chưa từng trải qua các sự kiện mang tính lịch sử, song qua loạt tranh, anh phần nào vượt qua được hạn chế của thế hệ.