Tranh 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập' lập kỷ lục Guinness

Tranh sơn mài cao 2,4 m tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 và niềm vui độc lập nhận kỷ lục Guinness thế giới.

Hôm 4/9, tổ chức Guinness công bố chứng nhận tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới cho họa sĩ Chu Nhật Quang, sau các vòng sơ khảo, chung khảo, giám định độc lập. Trước đó ngày 3/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hội đồng giám định quốc tế tiến hành vòng đo đạc, thẩm định cuối cùng.

Tác phẩm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m, hiện được trưng bày trong triển lãm Mùa xuân độc lập của Chu Nhật Quang ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong đó mặt trước là bức Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, vẽ quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Mặt còn lại có tên Mùa xuân dân tộc, thể hiện niềm vui của người dân trong ngày độc lập.

Tranh ''Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập''. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bức sơn mài được họa sĩ triển khai từ cuối năm 2019, bắt đầu với việc ghép vóc thành một khối liền, sau đó đi vào vẽ. Theo Chu Nhật Quang, tác phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận trong từng chi tiết, khiến họa sĩ mất nhiều thời gian hoàn thành. Quá trình thực hiện, họa sĩ kết hợp nghiên cứu bố cục, tạo hình kiến trúc, bối cảnh lịch sử, trang phục lực lượng vũ trang, thiết kế lễ đài ở quảng trường Ba Đình thời điểm đó.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết xúc động, tự hào khi một tác phẩm mang chất liệu hội họa đặc trưng của Việt Nam, nhất là khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tinh thần của dân tộc Việt được lan tỏa đến công chúng toàn cầu.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho rằng việc xác lập kỷ lục Guinness không chỉ là thành tựu cá nhân mà còn góp phần quảng bá sơn mài Việt. Ông nhận định bức họa thể hiện phong thái, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ. ''Hồn cốt, thần thái Hồ Chủ tịch vẫn hiện hữu nhưng được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của tuổi 9x, trẻ trung, mới mẻ, dám khác biệt. Đây là tín hiệu tích cực cho sự chuyển giao thế hệ trong mỹ thuật Việt Nam", ông nói.

Mặt còn lại của tác phẩm có tên ''Mùa xuân dân tộc''. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chu Nhật Quang, 30 tuổi, tốt nghiệp trường Mỹ thuật Santa Ana (Mỹ) và khoa Mỹ Thuật Ứng dụng Đại học RMIT Australia. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê và gắn bó với nghệ thuật sơn mài.

Họa sĩ xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật - con của đạo diễn, họa sĩ, NSƯT Chu Lượng và cháu nội của họa sĩ, NSND Chu Mạnh Chấn. Anh sớm được bồi đắp tình yêu hội họa cùng ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc. Năm ngoái, anh tổ chức triển lãm Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng long, gồm 52 bức tranh sơn mài khổ lớn, vẽ về chủ đề di sản, đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.

Họa sĩ Chu Nhật Quang bên tác phẩm lập kỷ lục thế giới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Triển lãm Mùa xuân độc lập giới thiệu 17 tác phẩm sơn mài cỡ lớn, được Chu Nhật Quang vẽ từ năm 2019. Các bức họa được trưng bày từ ngày 18/8 đến 5/9, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Phương Linh