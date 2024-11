Trận chiến khó lường giữa Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Trãi-Ba Đình ở Cup Ziaja

Hà NộiTHPT Nguyễn Tất Thành hứa hẹn là đối thủ xứng tầm với THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình ở bán kết giải bóng rổ trẻ 2024 - Cup Ziaja.

*Trận đấu bắt đầu lúc 8h30 Chủ nhật 17/11.

Trong bốn đội góp mặt ở bán kết, Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Trãi - Ba Đình là những tập thể gây ấn tượng bậc nhất ở tứ kết Cup Ziaja, khi lần lượt thắng những đối thủ mạnh với cách biệt lần lượt là 50 và 49 điểm. Trong đó, tỷ số 69-19 mà Nguyễn Tất Thành tạo ra trước May Academy khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi, May Academy trước đó toàn thắng ba trận để đứng đầu bảng A, còn Nguyễn Tất Thành thua trận mở màn giải đấu và phải chờ tới lượt cuối để đi tiếp.

Highlight tứ kết giải bóng rổ trẻ: THPT Nguyễn Tất Thành - THPT May Academy Diễn biến chính trận THPT Nguyễn Tất Thành - May Academy ở tứ kết Cup Ziaja.

Trận thắng đậm của Nguyễn Tất Thành ở tứ kết chỉ bất ngờ trên lý thuyết. Thực tế, đội nhì bảng B áp đảo hoàn toàn May Academy trong tấn công lẫn phòng ngự, bằng chiến thuật hợp lý. Nguyễn Tất Thành sử dụng phương án thủ box one (bắt chặt một VĐV, không cho cầm bóng hoặc ép cho đánh những tình huống khó) với ngôi sao cao 1,88 mét Ngô Gia Khánh, khiến đội May Academy không còn mũi nhọn tấn công.

Gia Khánh, cầu thủ giành HC đồng U18 toàn quốc và vô địch giải 3x3 U16 quốc gia mùa hè qua, bị khóa chặt trong cả trận. Các vệ tinh xoay quanh cầu thủ này cũng không thể lên bóng do bị "bắt trap" (quây rát toàn sân). Nguyễn Tất Thành từ đó tạo ra điểm số liên tục từ các pha phản công nhanh, khiến đối thủ vỡ trận.

Khả năng tấn công đa dạng thể hiện ở việc có tới 10 cầu thủ khác nhau ghi điểm, còn sức mạnh phòng ngự của Nguyễn Tất Thành cũng được thấy rõ qua điểm số. Họ là đội để đối thủ ghi ít điểm nhất vòng tứ kết, và không hiệp nào bị ghi quá năm điểm.

Hệ thống của Nguyễn Tất Thành sẽ một lần nữa được thử thách ở bán kết, khi đối thủ là Nguyễn Trãi - Ba Đình, đội cũng toàn thắng ở vòng bảng như May Academy. Sau khi đứng nhất bảng C, Nguyễn Trãi - Ba Đình tiếp tục áp đảo THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở tứ kết, bằng chiến thắng 76-27.

Nguyễn Trãi - Ba Đình gặp Nguyễn Thị Minh Khai Diễn biến chính trận THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình gặp Nguyễn Thị Minh Khai ở tứ kết Cup Ziaja.

24 trong 76 điểm của Nguyễn Trãi - Ba Đình ở trận đấu đó thuộc về Phạm Nam Anh - người có khả năng làm mọi việc trên sân. Cầu thủ cao 1,87 m đánh trung phong nhưng có thiên hướng chơi như một tiền phong chính (PF) giãn. Nam Anh vừa có khả năng tấn công rổ tốt, vừa có thể ném ba điểm để kéo những cầu thủ cao to của đối phương ra ngoài.

Sải tay dài và sự nhiệt huyết của cầu thủ số 6 mang đến lợi thế lớn cho toàn đội, từ việc cắt bóng khi phòng ngự và rebound khi tấn công. Anh chàng điển trai này còn gây ấn tượng bởi dáng ném phạt "dị", với việc đứng chéo hai mũi chân sang trái.

Nam Anh là một trong tám cầu thủ Nguyễn Trãi - Ba Đình cao từ 1,83 m trở lên. Đây là tập thể có chiều cao tốt nhất trong số những đội còn trụ lại giải, lại được dẫn dắt bởi HLV Huy "Tôm" giàu kinh nghiệm. Với lợi thế thể hình đồng đều, đội bóng này chắc chắn không sợ việc bị "bắt trap" toàn sân - điều mà đối thủ sắp tới của họ là Nguyễn Tất Thành từng làm rất tốt ở tứ kết.

Đồng đội hỗ trợ khi Nam Anh bị chuột rút sau một pha lên rổ, ở trận tứ kết Cup Ziaja. Ảnh: YBL

Cả hai đội Nguyễn Trãi - Ba Đình và Nguyễn Tất Thành đều phòng ngự hay từ đầu giải. Ở mặt trận tấn công, một đội có ngôi sao ghi điểm từ mọi vị trí, đội còn lại sở hữu nhiều mũi công đa dạng. Trận bán kết vì thế trở nên khó lường và có thể chỉ được định đoạt ở một vài khoảnh khắc, hay một số điều chỉnh nhỏ về chiến thuật.

Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Trãi - Ba Đình vào chung kết, câu trả lời sẽ có sau trận đấu tại nhà thi đấu Cầu Giấy tuần này.

Vy Anh