Trải nghiệm ba mẫu xe Lynk & Co tại Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024

Hà NộiBa mẫu gầm cao của Lynk & Co sẽ xuất hiện tại Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam 2024 để khách xem và lái thử.

Triển lãm Phương tiện di chuyển bền vững Việt Nam - Vietnam Sustainable Mobility Show 2024 (gọi tắt Triển lãm xe bền vững Việt Nam 2024) diễn ra vào 7-8/12 tại Công viên Yên Sở. Lynk & Co là một trong hai hãng xe Trung Quốc sẽ tham gia sự kiện. Trong năm nay, Lynk & Co mang ba mẫu xe đến để khách tham gia trải nghiệm, lái thử, bao gồm crossover cỡ B Lynk & Co 06, crossover cỡ C Lynk & Co 01, và SUV 7 chỗ Lynk & Co 09.

Lynk & Co 06 trong chuyến hành trình của các giám khảo Car Awards 2024. Ảnh: Lương Dũng

Lynk & Co 06 là mẫu xe thứ 5 của thương hiệu tại thị trường Việt Nam, ra mắt giữa 2024. Xe nhập từ Trung Quốc và chỉ có một phiên bản. 06 mang thiết kế trẻ trung và bước đầu tạo đặc điểm nhận diện tốt so với các thương hiệu đồng hương. Mẫu crossover được đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện nội thất, tiện nghi và khả năng vận hành êm ái khi đi phố.

Độc giả tham dự Triển lãm vào ngày 7-8/12 tại Công viên Yên Sở có thể lái thử mẫu xe này để có những đánh giá cho riêng mình.

Lynk & Co 01 trên đường thử nội bộ. Ảnh: Lương Dũng

Trong khi 06 là mẫu xe ở tầm giá dễ tiếp cận khách hàng thì 01 lại nằm ở phân khúc cạnh tranh khốc liệt bậc nhất thị trường. Phát triển dựa trên nền tảng CMA tương tự Volvo XC40, đây là mẫu xe được Geely cũng như Lynk & Co kỳ vọng thể hiện được tối đa hàm lượng công nghệ, vận hành của hãng.

Lynk & Co 09 là mẫu SUV 7 chỗ đầu bảng của thương hiệu tại thị trường Việt Nam, trang bị hệ thống truyền động mild-hybrid, cùng một loạt tính năng an toàn. 09 sử dụng động cơ xăng 2 lít công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, cùng sự hỗ trợ của pin 48V, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh (AWD).

Ngoài Lynk & Co, các thương hiệu khác tham gia triển lãm là VinFast, Mitsubishi, Honda, Volkswagen, Subaru, BYD, cùng hai thương hiệu xe máy của Honda và VinFast. Đặc biệt, chiều 7/12, ngay tại triển lãm sẽ diễn ra Gala trao giải Ôtô của năm 2024.

Hồ Tân