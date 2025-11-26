Trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát được chi trả thêm hơn 200 tỷ đồng

Khoảng 42.450 trái chủ vừa được Thi hành án dân sự TP HCM chi trả thêm số tiền hơn 205 tỷ đồng trên tổng số 30.000 tỷ mà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường.

Đây là số tiền chi trả đợt 5 cho những người được thi hành án theo bản án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm. Từ đợt này, cơ quan thi hành án bắt đầu thực hiện việc thu phí theo quy định.

Đến nay, THADS TP HCM thực hiện việc chi trả cho các trái chủ của Vạn Thinh Phát được tổng cộng hơn 9.084 tỷ đồng.

Theo quyết định thi hành án, bà Lan có nghĩa vụ bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, bao gồm bị hại và người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, Thi hành án dân sự TP HCM (THADS TP HCM) đã thực hiện 4 đợt chi trả cho hơn 42.450 trái chủ, còn hơn 650 trái chủ chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả. Do đó, số tiền thi hành án cho họ được gửi tiết kiệm theo quy định.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Thanh Tùng

Hiện, THADS TP HCM tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà.

Cơ quan này cũng tiếp tục yêu cầu Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm hai giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP HCM sẽ tiếp tục chi trả các đợt tiếp theo cho trái chủ.

Hồi tháng 4, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm giai đoạn 2, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tộiLừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tộiRửa tiềnvà 8 năm tù về tộiVận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn). Tòa buộc bà phải bồi thường số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 bị hại và hơn 7.000 người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Tại giai đoạn một vụ án, hồi 12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan bị buộc bồi thường số tiền gần 674.000 tỷ đồng cho SCB.

Theo phán quyết, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.

Theo quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 trong đó bỏ án tử hình đối với 8 tội danh gồm tội Tham ô tài sản, có hiệu lực từ 1/7. Như vậy, theo quy định mới này, bà Lan được thoát án tử hình.

Hải Duyên