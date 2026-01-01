Trả gộp hai tháng lương hưu trước Tết Bính Ngọ

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và 2/2026 sẽ được chi trả gộp trước Tết Bính Ngọ, giúp hơn 3,4 triệu người thụ hưởng có thêm nguồn chi tiêu, ổn định đời sống dịp đầu năm.

Theo chỉ thị vừa ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào kỳ chi trả tháng 2, bảo đảm kịp thời và đúng diện thụ hưởng.

Cả nước hiện có hơn 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Các khoản này được chi trả vào đầu tháng, thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại điểm chi trả. Với người già yếu, neo đơn, ốm đau, ngành bưu điện tổ chức chi trả tận nhà. Thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân chậm nhất là ngày 5 hằng tháng; chi trả tiền mặt tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10; tại điểm giao dịch bưu điện từ ngày 11 của tháng.

Người dân Hà Nội mua hoa đào Tết tại chợ Quảng Bá. Ảnh: Giang Huy

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành chi trả gộp ba tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 cho người dân tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lớn tháng 11 tại khu vực Nam Trung Bộ. Hơn 250.500 người thụ hưởng đã nhận tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng được giao xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại các địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, không để người dân thiếu đói trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chăm lo đầy đủ chính sách đối với người có công, người hưởng bảo trợ xã hội; đôn đốc chi trả đầy đủ lương, thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đồng thời phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công dịp Tết.

Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày. Công chức, người lao động trở lại làm việc từ ngày 23/2.

Hồng Chiêu