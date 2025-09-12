TP Huế lên kế hoạch chỉnh trang Cồn Hến

Cồn Hến nằm giữa sông Hương dự kiến sẽ được chỉnh trang trong 4 năm tới, với tuyến kè dài 3,2 km chống sạt lở và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Ngày 9/9, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 cho biết đã trình Sở Tài chính TP Huế kế hoạch chỉnh trang khu vực Cồn Hến (phường Vỹ Dạ) để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 925 tỷ đồng.

Theo đơn vị lập dự án, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 445 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 267 hộ dân, trong đó 178 hộ sẽ phải di dời.

Kế hoạch chỉnh trang gồm xây dựng tuyến kè 3,2 km bao quanh Cồn Hến nhằm chống sạt lở, bảo vệ hành lang thoát lũ. Kè được kết cấu bằng bêtông đúc sẵn, kết hợp bến nước dân sinh và cửa thoát nước. Trên tuyến kè sẽ hình thành đường rộng 9 m, kèm hệ thống cây xanh, chiếu sáng, tiểu cảnh, đường dạo và bãi đỗ xe. Tuyến đường Ưng Bình giao với Nguyễn Sinh Cung dẫn vào trung tâm Cồn Hến cũng sẽ được mở rộng.

Cồn Hến nằm giữa sông Hương sẽ được chỉnh trang từ năm 2026. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó năm 1998, tỉnh Thừa Thiên Huế từng quy hoạch Cồn Hến thành khu du lịch cấp cao, dự kiến di dời gần 1.000 hộ dân. Tuy nhiên, kế hoạch này không triển khai, khiến khu vực rơi vào quy hoạch treo suốt nhiều năm. Một số nhà đầu tư nước ngoài từng khảo sát nhưng rút lui do chi phí giải tỏa quá lớn.

Lãnh đạo TP Huế đánh giá phương án phát triển du lịch cao cấp ở Cồn Hến không khả thi vì khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, trong khi cộng đồng dân cư nơi đây gắn bó chặt chẽ với đời sống văn hóa và nghề nghiệp đặc trưng. Do đó, thành phố thống nhất chuyển hướng giữ lại khu dân cư, tập trung chỉnh trang, đồng thời khai thác một phần quỹ đất phía thượng lưu để xây dựng dịch vụ công cộng, quảng trường và không gian mở.

