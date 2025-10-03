TP Huế có tân Bí thư

Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương (55 tuổi) được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Lê Trường Lưu nghỉ hưu.

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 người. Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Bí thư Thành ủy với số phiếu tín nhiệm 100%. Các Phó bí thư gồm ông Phạm Đức Tiến (Phó bí thư thường trực Thành ủy), ông Phan Thiên Định (Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP) và ông Nguyễn Chí Tài (Ủy viên Thường vụ, Phó chủ tịch UBND TP).

Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Phương quê xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (nay là phường Phong Thái, TP Huế), thạc sĩ kinh tế. Ông từng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND TP Huế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ 17 diễn ra từ ngày 2 đến 4/10 tại Nhà hát Sông Hương, với 400 đại biểu, đại diện hơn 58.000 đảng viên. TP Huế hiện có diện tích 4.947 km2, dân số hơn 1,2 triệu, với 40 đơn vị hành chính cấp xã. GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 tăng 7,54%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 64.500 tỷ đồng.

Võ Thạnh