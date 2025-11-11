'TP HCM thuộc nhóm dễ nảy sinh vi phạm tham nhũng, lãng phí'

Quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh, tài sản công trị giá trăm tỷ USD… khiến thành phố là nhóm địa phương dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

Đánh giá được Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói khi chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng, sáng 11/11.

"Có vẻ vấn đề này không được các đồng chí quan tâm trừ người dính sự cố nên tiếng vỗ tay cũng yếu xìu. Tôi không ám chỉ ai nhưng lý thuyết và thực tế nhắc nhở chúng ta không được lơ là", ông Quang nói và đề nghị những cuộc họp tương tự của Thành ủy có thể sẽ cắt sóng điện thoại để người tham dự tránh sa đà vào lướt mạng xã hội mà tập trung vào các nội dung.

Theo người đứng đầu Thành ủy, TP HCM có quy mô lớn và tốc độ phát triển nhanh. Cùng với đó là sự gia tăng khối lượng công việc và sự rối rắm trong sắp xếp hành chính chưa được xử lý xong nên rất "dễ sinh chuyện hơn các địa phương khác".

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, sáng 11/11. Ảnh: An Phương

Bên cạnh đó, thành phố đang nắm giữ tài sản công khổng lồ. Thống kê của Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG HCM), đơn vị được thành phố đặt hàng làm đề tài phân loại quản lý tài sản công, địa bàn TP HCM (cũ) đã có đến 13.000 tài sản công là bất động sản là nhà cửa và nhà đất. Nếu cộng thêm các khu vực như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, con số này có thể lên tới khoảng 20.000 tài sản.

"Tính sơ bộ có thể lên đến vài trăm tỷ USD. Do đó, quản lý không tốt dễ dẫn đến thất thoát, lãng phí và dễ xảy ra vi phạm pháp luật", ông Quang nói, cho rằng nguyên tắc đầu tiên của công tác phòng, chống tham nhũng là "quyết liệt, không lơ là, không có vùng cấm và nhấn mạnh "phòng hơn chống".

Định hướng sắp tới, người đứng đầu Đảng bộ TP HCM yêu cầu cán bộ phải phối hợp tốt bằng cơ chế và trách nhiệm rõ ràng. Người làm công tác này phải lắng nghe người dân phản ánh và cả cán bộ vi phạm bằng thái độ kiên nhẫn. Khi lắng nghe phải xử lý có trách nhiệm. Ngoài ra, thành phố cần tìm kiếm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, ông yêu cầu cán bộ thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. "Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu những người trong công tác này vi phạm. Đây là điều sòng phẳng và công bằng", Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Chánh Thanh tra TP HCM Trần Văn Bảy cho rằng quản lý đất đai và tài sản công đang là nguy cơ gây lãng phí lớn nhất của thành phố.

TP HCM hiện gặp nhiều bất cập về thể chế trong quản lý đất đai, khi Nhà nước cùng lúc giữ ba vai trò: đại diện chủ sở hữu toàn dân, cơ quan quản lý và là "chủ đất" trực tiếp sử dụng đất công. Tuy nhiên ba tư cách này chưa được phân định rõ ràng, dẫn đến chồng chéo, lúng túng trong thực thi. Nhiều cán bộ e ngại xử lý hồ sơ vì sợ sai.

Ngoài lĩnh vực đất đai, ông Bảy cũng chỉ ra lãng phí thời gian và nguồn lực trong bộ máy hành chính, khi nhiều quy trình, thủ tục rườm rà khiến hiệu quả công việc thấp. Việc tổng kết, rà soát thể chế để rút ngắn quy trình "chưa được làm đến nơi đến chốn", khiến hệ thống hành chính "vừa tốn công, vừa chậm kết quả".

Lê Tuyết