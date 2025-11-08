TP HCM thí điểm làm nhà thương mại trên đất nông nghiệp

UBND TP HCM vừa chấp thuận cho 54 tổ chức kinh doanh bất động sản triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại trên các khu đất nông nghiệp.

Danh mục 54 khu đất được cấp phép thí điểm có tổng diện tích hơn 6,55 triệu m2, trong đó gần 213.000 m2 là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích. Trong số này, 48 khu đất thuộc khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ và 6 khu tại địa bàn TP HCM cũ. Quy định có hiệu lực từ ngày 7/11.

UBND TP HCM khẳng định thông báo này là cơ sở để các chủ đầu tư và cơ quan chức năng triển khai các thủ tục tiếp theo. Thành phố đề nghị sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, tạo điều kiện để dự án được thực hiện đúng quy định, minh bạch và hiệu quả. Thời gian tới, TP HCM sẽ tiếp tục rà soát các khu đất phù hợp để mở rộng danh sách dự án thí điểm.

Trước đó, HĐND TP HCM đã chấp thuận danh mục 54/74 khu đất đủ điều kiện triển khai theo cơ chế thí điểm làm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất sẵn có. Các khu đất được chọn phải đáp ứng tiêu chí về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt và nằm trong khu vực đô thị hoặc thuộc quy hoạch phát triển đô thị.

Bất động sản khu Đông TP HCM tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cơ chế thí điểm nêu trong Nghị quyết 171 cho phép doanh nghiệp được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hoặc đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để làm dự án nhà ở thương mại, miễn phù hợp quy hoạch và chương trình phát triển nhà ở của địa phương. Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh sẽ cấp phép để doanh nghiệp chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất.

Trước đây, pháp luật chỉ cho phép dự án nhà ở thương mại triển khai trên đất ở hợp pháp hoặc đất ở xen kẽ với các loại đất khác. Vì vậy, nhiều khu đất dù nằm trong quy hoạch đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở vẫn không thể phát triển dự án, khiến hàng loạt kế hoạch "treo" nhiều năm và doanh nghiệp cũng khó gom đất để xin phép đầu tư.

Việc thí điểm được đánh giá có ý nghĩa lớn với TP HCM, nơi nguồn cung nhà ở thương mại sụt giảm mạnh trong nhiều năm do vướng pháp lý. Thống kê của các hiệp hội bất động sản cho thấy hàng trăm dự án tại thành phố bị đình trệ chỉ vì không đáp ứng điều kiện "đất ở". Nghị quyết 171 được kỳ vọng giúp khai thông điểm nghẽn, tạo điều kiện để nhiều dự án quay lại triển khai, góp phần bổ sung nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn.

Phương Uyên