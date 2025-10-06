TP HCM sắp khởi công loạt dự án

Cung thiếu nhi thành phố, mở rộng đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành, công viên khu trường đua Phú Thọ… là loạt dự án được khởi công trong 10 ngày tới.

Kế hoạch khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng TP HCM lần I và Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV vừa được UBND thành phố ban hành.

Trong các dự án chuẩn bị khởi công, Cung thiếu nhi TP HCM có vốn đầu tư lớn nhất với hơn 1.100 tỷ đồng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Công trình có 10 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 36.650 m2 là nơi vui chơi, giải trí cho thiếu nhi thành phố.

Dự án mở rộng đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) có vốn đầu tư hơn 915 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài 3,2 km, mở rộng hai bên tuyến lên 8 làn xe (36 m).

Đường dẫn cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở rộng lên gấp đôi so với hiện tại. Ảnh: Giang Anh

Công viên Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tân, rộng 1,69 ha tiếp giáp khu nhà ở Tái định cư Xuyên Á, khu dân cư hiện hữu. Dự án hoàn thành tạo không gian xanh, tăng cường quỹ đất cây xanh công cộng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cải thiện mỹ quan đô thị cho khu vực.

Dự án Nhà văn hóa phụ nữ TP HCM - cơ sở 1, phường Nhiêu Lộc đã được khởi công ngày 3/10. Công trình có diện tích gần 3.000 m2, gồm 3 tầng hầm và 13 tầng nổi. Tổng vốn đầu tư hơn 623 tỷ đồng từ ngân sách. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Một số dự án khác gồm: Công viên Tân Chánh Hiệp; Công viên khu trường đua Phú Thọ; Trung tâm thể dục thể thao ngoài trời phường Bình Phú; Tu bổ, tôn tạo hai di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố là đình Bình Thọ và đình Linh Tây.

Hai dự án được khánh thành là Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cũ và Nạo vét, cải tạo rạch Bà Triệu.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Vành đai 2, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành... để tăng cường kết nối vùng. TP HCM cũng đặt mục tiêu giải ngân đầu tư công năm nay đạt 95% vốn được giao.

Lê Tuyết