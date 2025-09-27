TP HCM nhiều chung cư chưa đủ điều kiện cho thuê ngắn ngày

Đa số nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn TP HCM không đáp ứng riêng yêu cầu kỹ thuật cho khu lưu trú, nên chưa đủ điều kiện khai thác cho thuê ngắn hạn.

Sở Xây dựng TP HCM cho biết, qua rà soát, phần lớn chung cư hỗn hợp trên địa bàn không có thiết kế tách biệt về điện, nước, thang máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thu gom rác... dành riêng cho lưu trú ngắn ngày. Vì vậy, các dự án này chưa đủ điều kiện pháp lý và an toàn để đưa vào khai thác.

Đến nay, danh mục những chung cư đủ tiêu chuẩn làm cơ sở lưu trú du lịch vẫn chưa được công bố, dù trước đó Phó chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã yêu cầu sớm hoàn tất.

Theo Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng), thời gian qua cơ quan này nhận nhiều phản ánh trái chiều quanh việc khai thác căn hộ lưu trú ngắn ngày. Chủ sở hữu và ban quản trị chung cư lo ngại việc cho thuê ngắn hạn ảnh hưởng đến an ninh, sinh hoạt; trong khi một số cá nhân và doanh nghiệp khai thác dịch vụ này lại mong muốn có hành lang pháp lý rõ ràng để hoạt động.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các cao ốc, chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước thực tế đó, Sở Xây dựng đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát quy định pháp luật, báo cáo UBND TP về cơ chế quản lý. Song song, Sở Du lịch và Sở Khoa học - Công nghệ đã đăng ký thực hiện đề án quản lý và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú du lịch, nhằm khai thác hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an ninh cho cư dân.

UBND TP HCM trước đó đã giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Sở Tư pháp xây dựng hướng dẫn về điều kiện cần và đủ để căn hộ chung cư được phép cho thuê ngắn hạn, bao gồm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, đăng ký kinh doanh, điều kiện pháp nhân và cá nhân. Đồng thời, Sở Xây dựng phải phối hợp Công an TP, UBND phường - xã để rà soát, công bố danh mục các chung cư đáp ứng tiêu chí lưu trú ngắn hạn.

Với các dự án không có chức năng hỗn hợp, thành phố yêu cầu nghiên cứu cơ chế khai thác phục vụ du lịch, song vẫn phải đặt yếu tố an toàn cư dân lên hàng đầu.

Hiện TP HCM vẫn áp dụng Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó quy định căn hộ chỉ được sử dụng đúng mục đích để ở, không cho thuê theo giờ hoặc theo ngày. Quy định này vấp phải nhiều phản ứng từ các chủ căn hộ cho thuê qua Airbnb và một số nhà đầu tư dịch vụ lưu trú.

Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì cấm tuyệt đối, thành phố có thể thí điểm cho phép khai thác lưu trú ngắn hạn tại một số dự án đủ điều kiện, đi kèm các quy định quản lý chặt chẽ. Cách làm này vừa giúp tăng nguồn thu ngân sách, phát triển du lịch, vừa hài hòa lợi ích giữa cư dân và doanh nghiệp.

Phương Uyên