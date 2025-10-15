TP HCM nhận loạt giải thưởng Du lịch Thế giới 2025

TP HCM tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á khi giành bốn hạng mục giải thưởng tại World Travel Awards 2025.

Tối 13/10 tại Hong Kong (Trung Quốc), TP HCM được xướng tên ở bốn hạng mục của World Travel Awards (WTA), giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch thế giới".

Các giải thưởng gồm Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á (năm thứ 4 liên tiếp); Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á (năm thứ 4 liên tiếp); Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á (thuộc Sở Du lịch TP HCM, năm thứ 3 liên tiếp) và Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á (thuộc Vũng Tàu, TP HCM, lần đầu tiên được vinh danh).

Trung tâm TP HCM với các tòa nhà biểu tượng nhìn từ công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Bích Phương

TP HCM thắng lớn tại WTA, khẳng định uy tín và sức hút của điểm đến này với du khách quốc tế.

"Việc tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận tại WTA giới là vinh dự, động lực để ngành du lịch thành phố không ngừng đổi mới và sáng tạo", bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết.

Điểm sáng của các giải thưởng năm nay là Vũng Tàu, địa danh ven biển nay thuộc TP HCM sau sáp nhập địa giới hành chính, lần đầu tiên được vinh danh tại WTA. Vũng Tàu được vinh danh là Điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại thành phố ven biển hàng đầu châu Á, giúp mở rộng hình ảnh du lịch biển đảo và nâng cao khả năng quảng bá thương hiệu du lịch của TP HCM trên thị trường quốc tế.

Theo Sở Du lịch TP HCM, 9 tháng năm 2025, thành phố đón gần 5,3 triệu lượt khách quốc tế và 32 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu hơn 162.000 tỷ đồng. Thành phố kỳ vọng đạt mục tiêu 7 triệu lượt khách quốc tế và 40 triệu lượt khách nội địa trong cả năm nay.

Những con số tăng trưởng này, cùng loạt giải thưởng quốc tế, củng cố vị thế TP HCM như một "siêu đô thị du lịch" của khu vực, nổi bật với tam giác bản sắc văn hóa - sông nước - hiện đại.

Tháp Tam Thắng, biểu tượng mới ở Vũng Tàu, TP HCM. Ảnh: Nguyễn Hải

Việt Nam cũng được WTA 2025 trao hai danh hiệu lớn gồm Điểm đến hàng đầu châu Á 2025 (lần thứ 7) và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á 2025 (lần thứ 3).

Nhiều điểm đến và doanh nghiệp trong nước được vinh danh.

Hà Nội (Điểm đến thành phố và nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á), Hội An (Điểm đến văn hóa hàng đầu), Ninh Bình (Điểm đến mới nổi hàng đầu), Vân Đồn (Sân bay khu vực hàng đầu), Phong Nha - Kẻ Bàng (Vườn quốc gia hàng đầu), Mộc Châu (Điểm đến thiên nhiên hàng đầu), cùng các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways.

World Travel Awards ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng uy tín nhất ngành du lịch toàn cầu, tôn vinh các điểm đến, doanh nghiệp và tổ chức có đóng góp nổi bật. Kết quả các hạng mục được bình chọn công khai, thu hút hàng triệu lượt bầu chọn từ chuyên gia và du khách khắp thế giới.

Việc Việt Nam và TP HCM nhiều năm liên tiếp được xướng tên cho thấy sức hút ngày càng lớn của ngành du lịch Việt Nam, phản ánh nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn bản sắc văn hóa và đổi mới sáng tạo để hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Bích Phương