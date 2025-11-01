TP HCM muốn lập bảng giá đất lần đầu theo thủ tục rút gọn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM kiến nghị xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự rút gọn, để kịp áp dụng thống nhất từ 1/1/2026.

Đơn vị này đã gửi đề xuất để UBND TP HCM chấp thuận áp dụng thủ tục rút gọn nhằm đảm bảo trình thông qua và ban hành đúng tiến độ. Sở đang yêu cầu các xã, phường, đặc khu và cơ quan liên quan cung cấp dữ liệu giá đất tại các tuyến đường hiện hữu, tuyến dự kiến mở mới và khu tái định cư. Theo quy trình, sau khi hoàn thiện dự thảo bảng giá, Sở sẽ lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP HCM và công khai rộng rãi.

Sau khi tiếp thu góp ý, Sở sẽ trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Sở Tư pháp thẩm định, trước khi báo cáo và trình HĐND TP HCM thông qua. Bảng giá đất mới sẽ là căn cứ áp dụng để tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai; xác định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất; tính giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất...

Tháng 9, UBND TP HCM đã phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024. Dự kiến thành phố thực hiện khoảng 27.000 phiếu khảo sát trên 7.505 tuyến, đoạn đường. Dự kiến cần gần 16,3 tỷ đồng để khảo sát lập bảng giá đất, tiến hành từ tháng 8 đến hết tháng 12.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường từng đề xuất hai phương án xây dựng bảng giá đất lần đầu gồm: chỉ định thầu rút gọn hoặc giữ nguyên mức giá hiện hành ở TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, UBND TP yêu cầu xây dựng bảng giá đất mới thống nhất sau sáp nhập thay vì giữ nguyên và tích hợp mức giá cũ của 3 địa phương này.

Từ 1/7, TP HCM mới gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện địa phương vẫn áp dụng ba bảng giá đất của ba khu vực trước sáp nhập đến hết ngày 31/12.

Theo Luật Đất đai 2024, bảng giá đất sẽ được cập nhật hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Việc tiếp tục sử dụng bảng giá cũ đến hết năm nay phù hợp với quy định chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 144 của luật này.

