TP HCM lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp

UBND TP HCM vừa thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp gồm 14 thành viên, do Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng làm Trưởng ban. Phó giám đốc Sở Tài chính Đỗ Đăng Ái làm Phó trưởng ban.

Nhiệm vụ của ban là giúp chính quyền chỉ đạo và thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH MTV do UBND TP HCM nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần theo quy định.

TP HCM hiện có 46 doanh nghiệp nhà nước, gồm 22 công ty dịch vụ công ích. Vào tháng 5, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Tài chính và Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) xây dựng đề án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo mô hình tập đoàn, trình các cấp có thẩm quyền vào tháng 10.

Theo ông Được, "chiếc áo" của doanh nghiệp nhà nước đã chật chội, nhiều tầng nấc, khó quản lý. "Do đó, cần thay áo mới, tái cơ cấu để mở không gian phát triển mới, chống lãng phí, trong đó nghiên cứu các mô hình hoạt động mới cho doanh nghiệp nhà nước", ông nhận định.

Tại buổi tọa đàm vào tháng 6, TS Trần Du Lịch đề xuất TP HCM nên hình thành 5 tổng công ty, tập đoàn nhà nước đóng vai trò kiến tạo và hỗ trợ khối tư nhân. Theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài, Đại học Kinh tế TP HCM, các tổng công ty, tập đoàn nhà nước nên được quản trị theo mô hình tư nhân, thông lệ quốc tế để tăng hiệu quả hoạt động.

Một số chuyên gia cũng gợi ý doanh nghiệp nhà nước nên nhận những lĩnh vực thất bại với kinh tế thị trường (về công ích, phúc lợi) hay các dự án hạ tầng cần nguồn lực lớn, thu hồi vốn dài hạn mà tư nhân khó tham gia.

TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận cho rằng doanh nghiệp nhà nước có thể tập trung vào lĩnh vực số hóa, cơ sở hạ tầng, an ninh quốc phòng. "Khi bán cổ phần tại các doanh nghiệp khác thì lấy nguồn lực đó đầu tư lại cho những đơn vị này. Nếu đầu tư tốt cho hạ tầng (giao thông, kỹ thuật số), kinh tế tư nhân sẽ phát triển và thu hút FDI", ông nhận định.

Viễn Thông