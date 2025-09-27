TP HCM khởi công khu đô thị hơn 1 tỷ USD tại phường Thuận Giao

Khu đô thị Một Thế Giới quy mô gần 50 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD (25.000 tỷ đồng) vừa chính thức khởi công tại phường Thuận Giao, TP HCM.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM (thuộc Kim Oanh Group) hợp tác với bốn đối tác quốc tế gồm Kinera, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development triển khai xây dựng. Trong đó, Kim Oanh Group ủy quyền cho Kinera làm đơn vị phát triển chính.

Khu đô thị Một Thế Giới (The One World – One Era) tọa lạc trên mặt tiền trục Nguyễn Thị Minh Khai, gần Quốc lộ 13 và liền kề Vành đai 3. Toàn khu được quy hoạch thành 6 dự án thành phần, cung cấp khoảng 10.000 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự đi kèm hệ thống tiện ích như trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường học quốc tế, trung tâm hội nghị – triển lãm, khu thể thao...

Phối cảnh dự án Khu đô thị Một Thế Giới tại Thuận Giao, TP HCM. Ảnh: Kim Oanh Group

Theo định hướng, Một Thế Giới – One Era được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP HCM. Trong lễ khởi công, các bên cũng ký kết hợp tác chiến lược và thực hiện nghi thức động thổ.

Đây là dự án khu đô thị thứ hai có quy mô 1 tỷ USD được khởi công tại TP HCM trong năm nay. Trước đó, tại phường Lái Thiêu, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương cũng vừa khởi công dự án khu đô thị Hồ Gươm Xanh quy mô 24 ha, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng. TP HCM hiện cũng đang mời gọi đầu tư 8 dự án bất động sản quy mô lớn, với tổng vốn khoảng 283.500 tỷ đồng (gần 10,8 tỷ USD), diện tích triển khai hơn 1.200 ha.

Theo báo cáo Sở Xây dựng TP HCM, quý II, TP HCM cũ chỉ có 14 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng diện tích hơn 309.000 m2. Thành phố cấp phép thêm 3 dự án mới, 31 dự án đang triển khai với hơn 20.000 căn hộ.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước tại TP HCM đạt 294.138 tỷ đồng, bằng 58% dự toán và tăng 9,58% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó thu từ đất đai có chuyển biến rõ rệt, đạt hơn 65.000 tỷ đồng, đóng góp nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố. Năm nay, thành phố dự kiến thu hơn 86.000 tỷ đồng từ việc xác định giá đất cụ thể của 153 công trình, dự án.

Phương Uyên