TP HCM gỡ vướng cho 54 khu đất làm nhà ở thương mại

54 khu đất với tổng diện tích 6,5 triệu m2 được HĐND TP HCM chấp thuận thí điểm làm nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 nhằm tăng nguồn cung nhà.

Danh sách các khu đất được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp ngày 29/9, cụ thể hóa Nghị quyết 171 của Quốc hội cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Theo quy định của Luật nhà ở và Đất đai hiện hành, đơn vị, doanh nghiệp muốn làm nhà ở thương mại phải thông qua Nhà nước để có đất hợp pháp và phải là đất ở hoàn toàn. Nhiều khu đất đã nằm trong quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở vẫn không thể triển khai dự án, dẫn đến tình trạng "treo" hàng loạt kế hoạch và nhà đầu tư cũng không thể gom đất để xin phép xây dựng.

Với Nghị quyết 171, cho phép thí điểm một số khu đất mà doanh nghiệp được phép thỏa thuận với người dân để nhận quyền sử dụng đất làm dự án, kể cả đất nông nghiệp nhưng phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Tại kỳ họp HĐND TP HCM, UBND thành phố trình 74 khu đất, danh sách này dựa trên đăng ký của các chủ đầu tư đang muốn thực hiện dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, tại kỳ họp, HĐND thành phố chỉ thông qua 54 khu đất với tổng diện tích 6,5 triệu m2 trong đó có diện tích đất trồng lúa là gần 213.000 m2.

Các khu đất này nằm chủ yếu ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ với tổng diện tích hơn 6,3 triệu m2. Thời hạn chung cho các dự án là đến hết ngày 31/3/2030.

Các dự án có diện tích đất trồng lúa chuyển đổi đáng kể Khu nhà ở Mỹ Xuân với trên 17.800 m2, Khu nhà ở Công ty Đô thị mới với 52.500 m2, Khu dân cư Lan Anh Thịnh Vượng với trên 60.000 m2, Khu dân cư Mỹ Phú có hơn 33.600 m2, Khu dân cư BIDC Phú Mỹ với hơn 10.300 m2...

Các dự án thí điểm này được thực hiện theo ba hình thức, gồm: Nhận quyền sử dụng đất có các dự án khu nhà ở sinh thái lớn như Khu nhà ở Sinh thái Phú Thịnh, Khu nhà ở Sinh thái Phú Gia, Khu nhà ở Sinh thái An Phú, và Khu nhà ở cao cấp Gia Hưng.

Tiếp đến là hình thức đang có quyền sử dụng đất áp dụng cho các dự án mà tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất, ví dụ như Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ OSC, Khu nhà ở thấp tầng đường Lê Lợi, và Khu phức hợp cao cấp Long Hưng - Charm City Vũng Tàu.

Hình thức thứ ba là kết hợp đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất, áp dụng cho một số dự án như Khu phức hợp trung tâm thương mại kết hợp căn hộ cao cấp Sao Mai Phú Mỹ, Chung cư 24 tầng - Khu nhà ở Phường 16, Quận 8 (cũ) và Khu dân cư Mỹ Phú.

Với 20 khu đất còn lại, HĐND TP HCM yêu cầu UBND thành phố rà soát lại và chỉ được thực hiện nếu tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 đã được phê duyệt. Điều này giúp kiểm soát quy mô chuyển đổi các loại đất, bao gồm đất trồng lúa, sang đất ở.

Phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Lê Đình Thắng, đại diện doanh nhân khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nói rằng việc thông qua doanh mục các khu đất chỉ là bước đầu. Theo ông, để thực hiện dự án còn nhiều thủ tục liên quan. Thành phố cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Điều này giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở.

Đại biểu Trần Thành Trọng cũng kỳ vọng vào nội dung nghị quyết được thông qua bởi giúp giải tỏa nguồn lực đất đai ngay tại địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP HCM mới.

Đại biểu này cũng đề nghị quá trình thực hiện cần cố gắng không làm ảnh hưởng đến quy hoạch, phát triển chung của TP HCM, nhất là các dự án nhỏ, lẻ. Bên cạnh đó, với nhà đầu tư có đăng ký thực hiện, đại biểu đề nghị UBND TP HCM rà soát quá trình cấp phép để tránh sai sót. Với nhà đầu tư đăng ký nhiều khu đất, dự án thì cần xem xét năng lực nhà đầu tư. Song song đó, cần đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân liên quan đến khu đất, tránh khiếu nại đông người.

