TP HCM đấu giá 50 lô đất rộng 2,74 triệu m2 trong năm nay

TP HCM sẽ đấu giá 50 lô đất trong năm nay trong đó có 8 lô ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số khu vực trung tâm, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trong năm nay.

Đây là một phần trong kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 vừa được UBND TP HCM ban hành, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công và tăng nguồn thu ngân sách.

Nhóm đất đáng chú ý nhất là 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đều nằm ở phường An Khánh với tổng diện tích hơn 138.600 m2. Các lô đất này thuộc nhiều chức năng khác nhau trong quy hoạch đô thị, gồm đất dịch vụ, thương mại và đất hỗn hợp nhà ở – dịch vụ.

Cụ thể, đất dịch vụ cấp đô thị gồm lô 7-1 rộng khoảng 74.400 m2 và lô 1-12 rộng khoảng 32.000 m2; Lô 3-12 rộng hơn 10.000 m2 được quy hoạch đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ; Lô 3-8 rộng khoảng 8.500 m2 thuộc nhóm đất nhà ở theo quy hoạch; Lô 3-5 rộng hơn 6.400 m2 là đất hỗn hợp nhà ở – dịch vụ; Lô 3-9 rộng hơn 5.000 m2, đất hỗn hợp; Lô 7-17 rộng 1.500 m2, đất dịch vụ và nhỏ nhất là lô 4-21 rộng 700 m2 thuộc nhóm đất thương mại – dịch vụ.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, đối diện Khu đô thị mới Thủ Thiêm tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Các lô đất này nằm trong khu lõi phát triển của Thủ Thiêm – khu đô thị được quy hoạch thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của TP HCM. Việc đấu giá các lô này được kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư phát triển dự án thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp.

Ngoài Thủ Thiêm, 42 khu đất còn lại có tổng diện tích hơn 2,59 triệu m2, do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM quản lý. Các khu này phân bố tại nhiều phường trung tâm và Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Lớn nhất là khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát (Bình Dương cũ) với diện tích 2,34 triệu m2 (hơn 234 ha). Khu đất này được quy hoạch đất ở nông thôn, diện tích có thể phát được một đô thị mới.

Tiếp đến là khu đất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tại phường Phước Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với diện tích hơn 4 ha. Lô đất này đã được đấu giá 2 lần nhưng không thành, thuộc nhóm đất y tế.

Nhiều khu đất lớn khác như Khu đất tại 621 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên rộng khoảng 3 ha; Khu đất Chợ du lịch cũ, phường Vũng Tàu rộng gần 3 ha; Khu đất dự án bệnh viện tại xã Bình Châu rộng gần 2,8 ha; Khu đất Sobexco, phường Thới Hòa rộng hơn 2,3 ha; Khu đất tại 84/4A khu phố 3... Những khu đất này thuộc các khu vực đô thị hóa nhanh, có quy mô phù hợp phát triển nhà ở, thương mại hoặc dịch vụ.

Ngoài ra còn các nhà đất nhỏ lẻ phân bổ tại nhiều phường trung tâm, khu dân cư hiện hữu. Theo UBND TP HCM, danh mục cuối cùng có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu sử dụng đất của thành phố.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM chủ trì tổ chức. Quy trình dự kiến gồm 6 bước như lập và phê duyệt phương án đấu giá, xác định mục đích sử dụng đất và quy hoạch dự án; Xác định giá khởi điểm, do các cơ quan chuyên môn và hội đồng thẩm định giá đất thực hiện; Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức phiên đấu giá; Công bố thông tin và bán hồ sơ cho nhà đầu tư; Tổ chức đấu giá công khai theo quy định pháp luật; Công nhận kết quả và hoàn tất thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận cho đơn vị trúng đấu giá sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

UBND TP HCM và Chủ tịch UBND các địa phương sẽ phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá cũng như công nhận kết quả trúng đấu giá.

Năm 2021, TP HCM từng đấu giá thành công 4 lô đất tại Khu chức năng số 3 (ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12) của Khu đô thị mới Thủ Thiêm mức trúng kỷ lục hơn 37.000 tỷ đồng. Riêng lô đất 3-12 được công ty thành viên của Tân Hoàng Minh trúng thầu với giá 2,43 tỷ đồng một m2, gấp 8,3 lần giá chào. Tuy nhiên sau đó, các doanh nghiệp trúng đấu giá đều không nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn và xin bỏ cọc. Sau đó, thành phố cũng nhiều lần lên kế hoạch đấu giá lại song chưa tổ chức được.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch năm 1996 với quy mô 930 ha (trong đó khu đô thị mới 770 ha, tái định cư 160 ha), tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn đối diện với quận 1 cũ. Nơi này vừa được TP HCM điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Trung tâm hành chính tập trung mới cho thành phố.

Lê Tuyết