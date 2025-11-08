TP HCM đã cắt giảm hơn 400 thủ tục hành chính về kinh doanh

TP HCM đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, theo Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được.

Thông tin được nêu tại phiên họp thường kỳ tháng 10 trực tuyến của Thủ tướng Phạm Minh Chính với các địa phương hôm 8/11. Song song cắt giảm, có 441 thủ tục hành chính đã được TP HCM đơn giản hóa, theo ông Nguyễn Văn Được.

Vào tháng 3, Chính phủ ra Nghị quyết 66 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục và 30% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đến nay, môi trường kinh doanh tại đầu tàu kinh tế có cải thiện. Mười tháng đầu năm, địa phương có hơn 47.500 doanh nghiệp mới thành lập, giảm 6,4% về giấy phép nhưng tăng mạnh 114,7% về vốn so với cùng kỳ 2024. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,5 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp ngày 8/11. Ảnh: VPUB

TP HCM cũng cơ bản tháo gỡ xong 7 vụ việc khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án, đất đai; 3 vụ việc đang được xử lý; 2 vụ việc đang chờ kết luận của Bộ Công an. Tổng cộng, có 86/838 dự án tồn đọng đã giải quyết được.

Mười tháng đầu năm, kinh tế TP HCM có một số điểm sáng như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,5%; xuất khẩu đạt 76,23 tỷ USD, tăng gần 5% và du lịch phục hồi mạnh.

Tuy nhiên, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I hôm 7/11, ông Nguyễn Văn Được chỉ ra không ít khó khăn còn tồn tại như: giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, thu ngân sách từ dầu thô sụt giảm do giá biến động.

Ngoài ra, một số lĩnh vực phối hợp, giải quyết thủ tục hành chính còn lúng túng, khối lượng công việc sau sáp nhập lớn khiến chính quyền địa phương 2 cấp "vừa thừa, vừa thiếu".

Hai tháng còn lại, để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5%, ông Được cho biết TP HCM sẽ tăng tốc giải ngân đầu tư công hết 100% vốn giao trong quý IV (hiện khoảng 60%). Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án và doanh nghiệp; sớm khắc phục tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thủ tục phi địa giới hành chính.

Viễn Thông