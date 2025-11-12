TP HCM có thể được giao xây nhà xã hội nhiều nhất cả nước

TP HCM có thể cần hoàn thành hơn 194.000 căn nhà xã hội đến 2030 - nhiều nhất cả nước, và gấp gần 2,8 mức trước sáp nhập.

Thông tin này được nêu tại dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn để phát triển nhà ở xã hội. Theo dự thảo đang được Bộ Xây dựng tham vấn ý kiến, trong 5 năm tới, TP HCM dự kiến được giao xây gần 194.300 căn nhà ở xã hội, mức cao nhất cả nước.

Trước khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP HCM chỉ cần hoàn thành 69.700 căn, trong đó giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn.

Như vậy, TP HCM sau sáp nhập được giao phát triển nhà xã hội gấp gần 2,8 lần trước đây.

Địa phương được giao mục tiêu phát triển loại nhà ở này cao thứ 2 cả nước là Bắc Ninh - thủ phủ công nghiệp phía bắc - với khoảng 135.000 căn đến 2030.

Tiếp theo, Hà Nội với 88.666 căn, trong đó riêng hai năm tới thành phố cần hoàn thành 38.700 căn. Như vậy, so với đề án hiện tại, chỉ tiêu của Thủ đô có thể cao hơn gần 32.500 căn. Từ cuối năm ngoái đến nay, hoạt động phát triển nhà xã hội tại thành phố có nhiều chuyển biến tích cực với loạt dự án được khởi công và mở bán. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có khoảng 17.300 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán.

Tây Ninh dự kiến là địa phương có chỉ tiêu cao thứ 4 với 80.240 căn. Trước hợp nhất cùng Long An, tỉnh này được giao làm 11.900 căn đến năm 2030, còn Long An là 83.100 căn. Vị thứ thứ 5 là Đồng Nai với 64.690 căn.

9 tháng đầu năm, cả nước hoàn thành hơn 50.600 căn nhà ở xã hội và dự kiến có thêm 38.600 căn đến hết năm nay, tương ứng đạt 89% chỉ tiêu. Lũy kế từ khi thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội đến nay, 165 dự án hoàn thành với 116.342 căn, 151 dự án được khởi công với 132.616 căn đang xây dựng. 380 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 388.090 căn.

Bên cạnh chỉ tiêu cho từng địa phương, Bộ Xây dựng cũng đề xuất tiêu chí ưu tiên giao chủ đầu tư làm dự án nhà ở xã hội. Các tiêu chí này gồm năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai dự án nhà ở và cam kết giá hợp lý, bảo hành chất lượng công trình.

Hồi đầu tháng này, Bộ đưa ra danh sách 18 doanh nghiệp có năng lực tốt làm phân khúc nhà ở này để giới thiệu cho các địa phương, gồm Vingroup, Sun Group, Viglacera, Hancorp, HUD... Theo Bộ, danh sách này đảm bảo cân đối vùng miền, ưu tiên năng lực triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà xã hội cao như Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Theo quy định hiện hành, với những dự án nhà xã hội bằng vốn tư nhân, việc chọn chủ đầu tư được thực hiện theo hình thức đấu thầu khi có từ 2 đơn vị quan tâm trở lên.

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Xây dựng cũng đề xuất 5 cơ chế đặc biệt xử lý vướng mắc phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nếu nhà đầu tư đề xuất dự án tại khu đất không phù hợp với quy hoạch hoặc chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định chỉ tiêu sử dụng đất, và các yêu cầu khác. Sau đó, UBND tỉnh sẽ quyết định chủ trương và giao chủ đầu tư.

Anh Tú