TP HCM bổ sung 23 dự án được phép bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa bổ sung danh sách 23 dự án đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nâng tổng số dự án khối ngoại được sở hữu tại thành phố lên 88.

Trong số này, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc có ba dự án là Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3, với tổng diện tích khu đất hơn 807.000 m2. Một số chủ đầu tư khác cũng có dự án được phê duyệt, như Khu phức hợp Sóng Việt của Quốc Lộc Phát; Khu nhà ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Nam Sài Gòn Residences; dự án Lancaster Legacy của Trung Thủy; dự án Masteri Thảo Điền của Masterise; dự án nâng cấp khu chung cư cao cấp tại đường Đồng Văn Cống của Bách Lộc...

Đây là lần thứ ba trong năm nay, TP HCM công bố danh sách dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Hai đợt trước, thành phố đã công bố 65 dự án, nâng tổng số hiện nay lên 88. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng có 9 dự án, chủ yếu ở khu đô thị Nam TP HCM như The Panorama, Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley. Liên doanh Phú Hưng Thái (Phú Mỹ Hưng cùng ba đối tác Nhật Bản) cũng có 3 dự án được phép bán.

Một dự án tại TP HCM cho phép người nước ngoài mua nhà. Ảnh: Phương Uyên

Việc TP HCM mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài được giới chuyên gia đánh giá không chỉ cải thiện thanh khoản, mà còn thu hút thêm nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao.

Trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Việc có thêm nhiều dự án phù hợp sẽ góp phần giữ chân lực lượng này, đồng thời tăng sức hút cho thị trường bất động sản thành phố.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi đáp ứng điều kiện pháp lý và thuộc đối tượng được quy định, chẳng hạn có giấy phép đầu tư, giấy tờ thành lập hợp pháp hoặc được phép nhập cảnh. Người nước ngoài chỉ được mua nhà ở thương mại tại các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, với tỷ lệ sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một phường.

Riêng tổ chức nước ngoài đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại Việt Nam phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu không trực tiếp đầu tư nhưng muốn sở hữu, họ cần có giấy tờ do cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép hoạt động hoặc thành lập còn hiệu lực tại thời điểm ký kết giao dịch.

Phương Uyên