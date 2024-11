Tour Tết trong nước bị 'quay lưng' vì giá vé máy bay cao

Giá vé máy bay Tết Âm lịch tăng gấp đôi so với ngày thường và 15% so với năm ngoái, khiến nhiều khách Việt "quay xe" với các điểm đến trong nước.

Văn Thịnh, du khách Hà Nội, hiện tìm vé máy bay để du lịch Tết cùng gia đình nhưng không thấy phương án nào khả thi. Giá vé máy bay rẻ nhất anh tìm được cho chặng Hà Nội - Nha Trang khứ hồi giai đoạn 30/1/2025-2/2/2025 (mùng 2 đến mùng 5 Tết) khoảng 5,4 triệu đồng cho giờ bay bình thường; giờ đẹp giá hơn 7 triệu đồng.

Tương tự, giá vé đi Phú Quốc cũng dao động mức 7,5 triệu đồng khứ hồi cho giờ bay đẹp, gấp đôi giá ngày thường; giờ bay xấu hơn giá hơn 5 triệu đồng khứ hồi. Với gia đình bốn người, du khách ước tính chi gần 30 triệu đồng cho riêng tiền vé máy bay nên quyết định tạm gác lại dự định du lịch trong nước dịp Tết.

Khách tại Sân bay Tân Sơn Nhất Tết Giáp Thìn. Ảnh: Thanh Tùng

Dữ liệu phòng vé từ Best Price cho thấy giá vé máy bay cao nhất trong giai đoạn mùng 2 tới mùng 6 Tết (30/1-3/2/2025) do đây là thời gian người dân bắt đầu đi chơi. So với Tết Giáp Thìn, giá vé năm nay tăng khoảng 10-15%.

Theo khảo sát sáng 20/11, giá vé máy bay từ TP HCM đi Hà Nội giai đoạn 30/1-3/2/2025 vào khoảng 5,7 triệu đồng khứ hồi, giờ bay xấu; giờ đẹp giá 7 triệu đồng khứ hồi. Ngày thường, vé chặng này có giá khoảng 2,5-3,5 triệu đồng khứ hồi.

Giai đoạn Tết Âm lịch, chặng TP HCM đi Phú Quốc giá vé từ 3,7 triệu đồng khứ hồi, ngày thường vào khoảng 3 triệu đồng. Trong khi đó, vé đi Nha Trang giá rẻ nhất từ 3,3 triệu đồng khứ hồi, giờ bay xấu; giờ bay đẹp hơn giá 6,5 triệu đồng, cao gấp đôi giá ngày thường - khoảng 3 triệu đồng khứ hồi.

Chợ Bến Thành Tết Giáp Thìn. Ảnh: Đình Văn

Giá vé máy bay tới các điểm du lịch lớn trong nước tăng cao khiến nhiều công ty lữ hành cũng không mặn mà bán sản phẩm nội địa đường bay. Hoàng Việt Travel không bán tour nội địa đường bay do nắm bắt tâm lý khách đi trong nước dịp Tết muốn đi gần, tránh di chuyển bằng máy bay do cao điểm, chi phí đắt đỏ. Phó giám đốc Lưu Thị Thu nói công ty chỉ tập trung sản phẩm đường bộ, hiện lịch đặt trước khoảng 10% nhưng dự kiến lấp đầy trước Tết 20 ngày do giá dễ tiếp cận.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ Thông tin BenThanh Tourist, nhận xét giá vé máy bay tăng, kéo giá tour nội địa Tết Âm lịch đắt hơn 20% so với ngày thường nhưng không lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ, tour TP HCM đi Phú Quốc giá từ 8-9 triệu đồng, đi miền Bắc từ 12-14 triệu đồng.

Công ty cắt giảm 50% sản phẩm nội địa đường bay từ TP HCM đi miền Bắc gồm Hạ Long, Hà Giang, cung Tây Bắc, do giá vé máy bay cao; chi phí dịch vụ, hạ tầng cơ sở, giao thông bị ảnh hưởng sau đợt bão Yagi. Các tour miền Trung như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang giữ ổn định về lượng sản phẩm.

Một số đơn vị lữ hành khác cho biết giá vé máy Tết tăng gấp đôi so với ngày thường gây cản trở du lịch nội địa, có thể khiến khách ưu tiên đi nước ngoài hơn. Đầu tháng 11, Du lịch Việt, Vietluxtour, Vietravel cho biết tour Tết đi các nước Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số thị trường xa đang được khách Việt quan tâm chốt sớm, giá tour ổn định so với cùng kỳ.

Lịch nghỉ Tết dự kiến dài 9 ngày ảnh hưởng đến xu hướng du lịch của khách. BenThanh Tourist ghi nhận khách mạnh tay chi tiền cho tour giá cao nhưng trải nghiệm khác biệt, ví dụ châu Âu, châu Úc, Nam Phi, Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều tour nước ngoài khởi hành mùng 2 Tết hiện đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60%. Phía Best Price ghi nhận tỷ lệ đăng ký tour Tết nước ngoài hiện chiếm 80%, chủ yếu tập trung các thị trường châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore.

"Giá tour trong nước ngang tour nước ngoài nên khách sẽ chọn tour nước ngoài nhiều hơn", bà Linh nói, cho biết tỷ lệ lấp đầy với tour trong nước hiện mới đạt 30%, kỳ vọng sức mua tăng vào cận Tết.

Hoài Anh