Tổng thư ký NATO ủng hộ không chuyển Tomahawk cho Ukraine

Tổng thư ký NATO cho rằng Mỹ đã đúng khi không chuyển Tomahawk cho Ukraine, vì quá trình đào tạo vận hành loại tên lửa này rất tốn thời gian.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 22/10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

"Tôi nghĩ Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn đúng khi giải thích rằng sẽ mất nhiều tháng để huấn luyện binh sĩ nước ngoài vận hành tên lửa Tomahawk. Không phải cứ quyết định hôm nay thì ngày mai binh sĩ Ukraine có thể lập tức khai hỏa chúng", ông Rutte cho hay.

Ông Trump trước đó nói với các phóng viên rằng phải "mất khoảng một năm huấn luyện cường độ cao" để quân nhân nước ngoài sử dụng được tên lửa uy lực như Tomahawk.

"Quá trình tiếp thu kiến thức sẽ rất khó khăn. Tomahawk là vũ khí rất mạnh và có độ chính xác cao, có lẽ đó là lý do khiến nó phức tạp đến vậy. Quân nhân Mỹ biết cách vận hành, nhưng chúng tôi sẽ không dạy người khác. Đó là chuyện trong tương lai rất xa", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 22/10. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp, lãnh đạo Mỹ và NATO đều nhất trí rằng cần phải "duy trì áp lực" đối với nền kinh tế Nga.

Đề cập động thái hủy hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary, ông Trump cho biết đã quyết định như vậy vì "cảm thấy không ổn chút nào". "Tôi thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu cần thiết. Tôi đã hủy sự kiện, nhưng chúng tôi sẽ gặp nhau trong tương lai", Tổng thống Mỹ nói.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm do tập đoàn RTX của Mỹ sản xuất, được thiết kế để tấn công mục tiêu mặt đất với độ chính xác cao. Tên lửa thường mang đầu đạn nặng 400-450 kg với tùy chọn nổ mạnh để diệt mục tiêu kiên cố hoặc đạn chùm để vô hiệu hóa lượng lớn khí tài đối phương.

Một số phiên bản Tomahawk được lắp đầu đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương tối đa 200.000 tấn thuốc nổ TNT, nhưng đã bị loại biên.

Mỗi quả đạn có giá khoảng 2 triệu USD, đạt tầm bắn 1.600-2.500 km tùy phiên bản. Điều này đồng nghĩa nếu được phóng từ Ukraine, tên lửa Tomahawk có thể đánh trúng mọi mục tiêu thuộc lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, trong đó có thủ đô Moskva.

Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có trao đổi với Tổng thống Trump về khả năng Washington chuyển vũ khí tầm xa cho Kiev, nhưng "quyết định không đề cập thêm vì Mỹ không muốn để tình hình leo thang".

"Hy vọng chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến mà không phải nghĩ đến Tomahawk", ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo riêng sau đó.

Huyền Lê (Theo Hill, CNN, AFP)