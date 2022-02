Tổng thống Zelensky: 'Chúng tôi bị bỏ rơi'

OSCE sơ tán toàn bộ nhân viên khỏi Ukraine

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 24/2 cho biết sẽ "tạm thời sơ tán" tất cả thành viên phái bộ quốc tế khỏi Ukraine càng sớm càng tốt. Theo Tổng thư ký OSCE Helga Maria Schmid, quyết định được đưa ra "do tình hình an ninh đang diễn biến xấu" ở Ukraine.

Giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine với phe ly khai bùng phát năm 2014. Lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp tháng 2/2015 ký thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt các trận giao tranh đẫm máu và tạo điều kiện cho quan sát viên OSCE giám sát khu vực giới tuyến giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai.