Tổng thống Trump sắp họp báo về cuộc đột kích Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến bắt đầu cuộc họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida, lúc 11h ngày 3/1 (23h giờ Hà Nội), về chiến dịch không kích quy mô lớn ở Venezuela vào rạng sáng cùng ngày.

Trong loạt tuyên bố trước đó trên mạng xã hội Truth Social và trả lời phỏng vấn với truyền thông Mỹ, ông Trump khẳng định các lực lượng hành pháp đã phối hợp với quân đội Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ông Maduro bị công tố viên liên bang ở Manhattan, New York, truy tố các tội danh "khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ".

Cuộc tập kích và chiến dịch bắt Tổng thống Maduro vấp phải nhiều phản ứng lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Trong khi Tổng thống Trump và giới chức Mỹ khẳng định nước này có cơ sở để can thiệp vào Venezuela, nhiều nước cảnh báo hành động của Washington sẽ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm" về luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng hành động này vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nền tảng của trật tự quốc tế hiện hành, đồng thời nhấn mạnh không thể áp đặt giải pháp chính trị từ bên ngoài. Tại Tây Ban Nha, Phó thủ tướng Yolanda Diaz lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công mang tính đế quốc", trong khi Thủ tướng Pedro Sanchez kêu gọi hạ nhiệt và tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Antonio Guterres cho biết tổ chức này "báo động sâu sắc" trước nguy cơ leo thang và các khả năng vi phạm luật quốc tế, coi đây là "tiền lệ nguy hiểm" đối với khu vực. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London không liên quan vụ tấn công Venezuela và nhấn mạnh nghĩa vụ của các nước trong tuân thủ luật pháp quốc tế, trong khi một số nghị sĩ Anh cảnh báo hành động của Mỹ có thể khuyến khích các cường quốc khác sử dụng vũ lực đơn phương.