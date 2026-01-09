Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố không bị khuất phục

Tổng thống lâm thời Rodriguez khẳng định đất nước của bà không bị "khuất phục", bất chấp tuyên bố của ông Trump rằng Mỹ đang điều hành Venezuela.

"Chúng ta không lệ thuộc, cũng không bị khuất phục. Không ai đầu hàng. Cuộc chiến bảo vệ tổ quốc đã diễn ra khi lực lượng Mỹ tấn công ngày 3/1", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu hôm 8/1 trong lễ tưởng niệm 100 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào Caracas.

Theo Tổng thống lâm thời Venezuela, người dân đất nước này "chưa bao giờ ngờ tới họ sẽ trở thành nạn nhân" của một cuộc tấn công như vậy.

"Tôi muốn nhắn gửi đến nước Mỹ rằng người dân Venezuela không đáng phải hứng chịu cuộc tấn công hung hăng từ một cường quốc hạt nhân như vậy", bà cho hay.

Tổng thống lâm thời cũng bày tỏ lòng trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, người đang bị tạm giam chờ xét xử tại New York với nhiều cáo buộc, trong đó có tội danh buôn bán ma túy.

"Chúng tôi duy trì trách nhiệm và lòng trung thành với Tổng thống Maduro, người đã bị bắt cóc. Chúng tôi cũng trung thành với Đệ nhất phu nhân Cilia Flores và sẽ làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi họ được trả tự do, trở về với mái nhà và tổ quốc của mình", bà Rodriguez nhấn mạnh.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez trong buổi tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1. Ảnh: AFP

Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Maduro hôm 8/1 tiếp tục tuần hành tại thủ đô Caracas, vẫy cờ đỏ và yêu cầu trả tự do cho ông.

Sau khi Mỹ bắt vợ chồng ông Maduro, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "điều hành" quốc gia vùng Caribe này trong giai đoạn chuyển tiếp và khai thác trữ lượng dầu mỏ của nước này trong nhiều năm. Ông hôm 7/1 cho biết Mỹ sẽ giám sát Venezuela trong thời gian dài và sẽ tái thiết quốc gia này theo hướng "cực kỳ sinh lợi".

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ "đang rất hòa hợp" với chính quyền Venezuela do Tổng thống lâm thời Rodriguez lãnh đạo, thêm rằng Caracas đang cung cấp mọi thứ mà Washington cần và bày tỏ ý định thăm Venezuela trong tương lai.

Bà Rodriguez được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời sau khi Mỹ bắt ông Maduro, nhưng lực lượng an ninh và dân quân Venezuela vẫn nằm dưới sự kiểm soát của những người có đường lối cứng rắn. Tổng thống lâm thời Venezuela từng mong muốn "cùng hợp tác" với Mỹ, nhưng sau đó đưa ra những tuyên bố quyết liệt hơn.

Huyền Lê (Theo AFP, Acento)