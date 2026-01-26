Tổng thống lâm thời Venezuela: 'Quá đủ lệnh từ Washington rồi'

Tổng thống lâm thời Rodriguez cho rằng các chính trị gia Venezuela đã nhận "quá đủ lệnh từ Washington" và họ sẽ tự giải quyết bất đồng cũng như xung đột nội bộ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ trực tiếp giải quyết những bất đồng kéo dài với Mỹ thông qua "nền ngoại giao Bolivar", khi phát biểu trước các công nhân dầu mỏ ở bang Anzoategui, miền đông đất nước.

"Chúng ta không sợ hãi, bởi điều gắn kết dân tộc chúng ta là đảm bảo hòa bình và ổn định cho đất nước", bà nhấn mạnh.

Bà cũng đề cập việc Mỹ gia tăng sức ép đối với Venezuela kể từ sau chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng.

"Quá đủ mệnh lệnh từ Washington áp đặt lên các chính trị gia ở Venezuela. Hãy để chính trường Venezuela tự giải quyết những bất đồng và xung đột nội bộ của chúng tôi. Quá đủ sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài rồi", bà Rodriguez nói thêm.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại quốc hội ở thủ đô Caracas ngày 15/1. Ảnh: Reuters

Bà Rodriguez hôm 24/1 kêu gọi đối thoại với phe đối lập để đạt được thỏa thuận vì hòa bình, ba tuần sau khi Tổng thống Maduro bị bắt.

"Chúng ta phải vượt qua bất đồng về chính trị hay đảng phái để mang lại hòa bình cho Venezuela. Dù có mâu thuẫn, chúng ta vẫn phải ngồi lại với nhau một cách tôn trọng, hợp tác để đạt được thỏa thuận", bà cho hay.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố của bà Rodriguez, người được chọn làm lãnh đạo lâm thời Venezuela sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích bắt ông Maduro ngày 3/1 với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Kể từ đó, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp gồm cả quân sự, trừng phạt kinh tế, phong tỏa năng lượng và tăng cường ảnh hưởng chính trị để gây sức ép với Venezuela.

Washington đã yêu cầu Caracas hợp tác trong tiến trình ổn định đất nước và cải thiện tình hình chính trị. Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Nhà Trắng cũng tuyên bố sẽ kiểm soát hoạt động mua bán dầu của Caracas "vô thời hạn", dù khẳng định Mỹ "không đánh cắp dầu" của Venezuela.

Huyền Lê (Theo AFP, Mathrubhumi)