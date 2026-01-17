Tổng thống lâm thời Venezuela cải tổ nội các

Bà Delcy Rodriguez thông báo sáp nhập một số bộ ngành, đồng thời bổ nhiệm hàng loạt nhân sự mới trong chính phủ.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 16/1 thông báo sáp nhập Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại và bổ nhiệm ông Luis Antonio Villegas làm bộ trưởng.

Bộ trưởng Công nghiệp Alex Saab, đồng minh thân cận của Tổng thống Nicolas Maduro, sẽ đảm nhận vị trí khác. "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Saab vì những đóng góp cho đất nước. Ông ấy sẽ đảm nhiệm trọng trách khác", bà thông báo.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez phát biểu trước quốc hội Venezuela ngày 15/1. Ảnh: AP

Ông Saab, người Venezuela gốc Colombia, được Tổng thống Maduro bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp năm 2024, sau khi được Mỹ trả tự do theo thỏa thuận trao đổi tù nhân năm 2023.

Bà Rodriguez cũng thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống Anibal Coronado làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải, thay thế ông Ramon Velasquez Araguayan. Ông Freddy Nanez sẽ thay thế Bộ trưởng Coronado tại cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy các chính sách công nhằm bảo vệ Trái Đất và vấn đề môi trường liên quan.

Nhà triết học, nhà văn kiêm chuyên gia truyền thông Miguel Perez Pirela được giao vị trí Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Nhân dân. "Kiến thức học thuật, kinh nghiệm và niềm tin của ông sẽ tiếp tục củng cố cuộc chiến truyền thông nhằm bảo vệ sự thật ở Venezuela", bà Rodriguez cho hay.

Loạt thay đổi trong nội các Venezuela diễn ra một ngày sau khi giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe gặp Tổng thống lâm thời Rodriguez tại thủ đô Caracas. Một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên cho hay chuyến đi của ông Ratcliffe nhằm "chuyển thông điệp rằng Mỹ mong muốn cải thiện quan hệ hợp tác với Venezuela".

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/1 điện đàm với Tổng thống lâm thời Rodriguez. Sau cuộc gọi, Nhà Trắng cho hay ông Trump "đánh giá cao những việc bà đang làm", còn bà Rodriguez vẫn khẳng định lập trường cứng rắn của Caracas trước Washington.

"Chúng tôi nhận thức rõ quyền lực của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không ngại thực hiện các biện pháp đối trọng về ngoại giao thông qua đối thoại chính trị", bà nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)