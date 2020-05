Tổng thống El Salvador dùng thuốc sốt rét ngừa nCoV

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết đang dùng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để ngừa nCoV, bất chấp lo ngại của các chuyên gia y tế.

"Tôi dùng nó như một phương thuốc dự phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã dùng nó như một phương thuốc dự phòng. Hầu hết lãnh đạo thế giới dùng nó với mục đích như vậy", ông Bukele, 38 tuổi, hôm 26/5 nói trong cuộc họp báo với đại sứ Mỹ ở El Salvador Ronald Johnson, khi công bố thông tin Mỹ gửi tặng nước này 250 máy thở.

"Đôi khi những gì được khuyến cáo cho mọi người có chút khác biệt với lời khuyên dành cho các lãnh đạo, vì tôi đã được khuyên dùng hydroxychloroquine như thuốc dự phòng và khả năng gây hại của nó là rất thấp", Bukele nói thêm, đưa ra một lọ hydroxychloroquine.

Tổng thống El Salvador không tiết lộ ông đã uống bao nhiêu thuốc và có được bác sĩ kê đơn hay không.

Tổng thống Nayib Bukele trong cuộc họp báo ở San Salvador, El Salvador, hôm 26/5. Ảnh: Reuters

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 25/5 thông báo ngừng nghiên cứu hydroxychloroquine trong việc điều trị Covid-19 do lo ngại về an toàn. Quyết định này được đưa ra sau khi một bài viết trên tạp chí y khoa The Lancet cho rằng các bệnh nhân Covid-19 nguy kịch được điều trị bằng hydroxychloroquine và chloroquine có khả năng tử vong cao hơn.

Sau những khuyến cáo từ WHO, ông Bukele cho biết El Salvador không còn dùng hydroxychloroquine trong điều trị Covid-19, nhưng loại thuốc này vẫn sẽ được sử dụng cho "những người muốn dùng nó như phương án phòng bệnh" hoặc được bác sĩ kê đơn.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 24/5 tuyên bố đã ngừng dùng hydroxychloroquine sau nhiều lần bảo vệ quyết định uống loại thuốc này để ngừa nCoV. Trước đó, Trump tiết lộ mình uống một viên hydroxychloroquine mỗi ngày từ vài tuần trước. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định đã xét nghiệm âm tính với nCoV và không có triệu chứng, nhưng dùng thuốc như một biện pháp phòng ngừa.

Giới chuyên gia chỉ ra việc dùng thuốc trị sốt rét bừa bãi "cực kỳ nguy hiểm" và thậm chí xem đó là "điều điên rồ". Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo không nên sử dụng hydroxychloroquine để phòng ngừa hoặc điều trị Covid-19, lưu ý tác dụng phụ thuốc gây ra các vấn đề về tim mạch.

El Salvador hiện ghi nhận hơn 2.100 ca nhiễm nCoV, trong đó 37 ca tử vong. Ông Bukele, người nhậm chức hồi tháng 6, nhận nhiều phản ứng trái chiều về cách ứng phó với đại dịch. Hồi tháng 3, ông đóng cửa biên giới trước cả khi El Salvador phát hiện ca nhiễm đầu tiên, lập luận rằng quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ này phải đi trước dịch bệnh.

Ông cũng ra lệnh quân đội bắt những người vi phạm lệnh phong tỏa, đưa hàng nghìn người vào các khu cách ly của chính quyền. Khi tòa án tối cao phán quyết các vụ bắt người này là vi hiến và ra lệnh ông dừng lại, Bukele từ chối chấp hành và các binh sĩ vẫn hiện diện trên đường phố. Bukele gần đây cũng tranh cãi với tòa án tối cao và quốc hội về thời điểm tái mở cửa El Salvador.

Anh Ngọc (Theo CNN)