Tổng thống Colombia - Mỹ đấu khẩu giữa căng thẳng Venezuela

Ông Trump cáo buộc Tổng thống Petro "sản xuất cocaine" và dọa can thiệp quân sự, lãnh đạo Colombia bác bỏ và kêu gọi Tổng thống Mỹ ngừng vu khống ông.

"Colombia đang gặp nhiều vấn đề, dưới sự lãnh đạo của một người đang có những hành động đáng lo ngại, thích sản xuất cocaine và bán đến Mỹ. Ông ta sẽ không thể làm điều đó lâu hơn nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 nói trên chuyên cơ Không lực Một.

"Chúng ta đang hướng đến việc có những quốc gia xung quanh phát triển bền vững và thành công, nơi dòng chảy dầu mỏ được lưu thông tự do", ông Trump cho biết. "Điều này giúp giảm giá dầu và tốt cho đất nước chúng ta".

Khi được phóng viên hỏi liệu những bình luận trên có đồng nghĩa Mỹ có thể mở chiến dịch quân sự tại Colombia trong tương lai hay không, ông Trump đáp "nghe có vẻ hay đấy". "Các bạn có biết tại sao không? Vì họ sát hại rất nhiều người", Tổng thống Trump cho biết, song không đưa ra bằng chứng.

Ông Trump cũng đề cập đến quốc gia láng giềng Mexico, nói rằng nước này "cần chấn chỉnh lại tình hình bởi ma túy đang tràn qua từ Mexico và chúng tôi sẽ phải làm gì đó". Ông cho biết đã nhiều lần đề nghị hỗ trợ quân sự cho Mexico, song Tổng thống Claudia Sheinbaum "dường như hơi e ngại".

Mexico chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Colombia Gustavo Petro (phải). Ảnh: AP

Tổng thống Colombia Gustavo Petro sau đó đăng trên mạng xã hội X rằng "ông Trump, hãy ngừng vu khống tôi". "Đó không phải cách đe dọa một tổng thống Mỹ Latin, người trở thành lãnh đạo sau cuộc đấu tranh vũ trang và chiến đấu vì hòa bình cho người dân Colombia", ông Petro viết.

Ông Petro chỉ trích gay gắt chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cho rằng hoạt động này không có cơ sở pháp lý.

"Tôi không biết ông Maduro tốt xấu thế nào. Nhưng sau nửa thế kỷ chúng tôi đối phó với các băng đảng ma túy lớn nhất, tên ông Nicolas Maduro hay vợ của ông là Cilia Flores không có trong hồ sơ của hệ thống tư pháp Colombia", Tổng thống Petro cho biết. "Người đứng ra tố cáo ông Maduro không ai khác ngoài các lãnh đạo phe đối lập nhằm mục đích đảo ngược kết quả bầu cử".

Tổng thống Petro cho rằng việc lãnh đạo Mỹ cáo buộc ông là trùm băng đảng cocaine nhằm trừng phạt ông vì có phát biểu bảo vệ người Palestine tại Dải Gaza trước Liên Hợp Quốc.

"Tôi không có xe hơi, không sở hữu điền trang ở nước ngoài, tôi mua nhà trả góp bằng tiền lương của mình", ông cho biết. "Điều đó thật bất công, còn tôi đấu tranh chống bất công".

Biên giới Venezuela và Colombia. Đồ họa: Google Maps

Ông Petro kêu gọi giới chức Mỹ "đừng nghĩ rằng Mỹ Latin chỉ là ổ tội phạm đang đầu độc công dân tại đất nước các bạn, hãy tôn trọng và đọc lại lịch sử của chúng tôi, vốn kéo dài 30.000 năm trên khắp châu Mỹ".

"Tôi đọc lịch sử của Mỹ để hiểu các bạn", ông viết. "Đừng chỉ thấy những kẻ buôn ma túy ở nơi có các chiến binh đấu tranh vì dân chủ và tự do chân chính".

Colombia và Mỹ là đồng minh quân sự, kinh tế quan trọng trong khu vực, song quan hệ giữa hai nước gần đây trở nên căng thẳng. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, ông Trump và ông Petro thường xuyên tranh cãi về các vấn đề như thuế quan, chính sách di cư.

Sau khi Mỹ bắt Tổng thống Maduro, chính phủ Colombia kích hoạt loạt biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ người dân và duy trì ổn định tại khu vực giáp Venezuela. Quân đội Colombia đã điều thiết giáp và binh sĩ tới biên giới để tăng cường an ninh tại khu vực.

Colombia xác định mối đe dọa lớn nhất dọc biên giới là các băng nhóm tội phạm và lực lượng nổi dậy. Chính phủ Colombia để ngỏ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các địa phương dọc biên giới dài 2.200 km với Venezuela, nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự và gây ra khủng hoảng an ninh hoặc làn sóng người tị nạn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, CNN, AP)