Tổng thống Brazil nói bị buộc tội 'vô căn cứ'

Tổng thống Brazil Bolsonaro tuyên bố những lời buộc tội của Bộ trưởng Tư pháp Moro rằng ông cố can thiệp vào công việc của cảnh sát là "vô căn cứ".

Sergio Moro, cựu thẩm phán chống tham nhũng nổi tiếng tại Brazil, hôm 23/4 thông báo từ chức Bộ trưởng Tư pháp nước này. Lý do ông Moro đưa ra là Tổng thống Jair Bolsonaro sa thải Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Mauricio Valeixo vì "lý do cá nhân và chính trị", cáo buộc Bolsonaro can thiệp chính trị vào lực lượng thực thi pháp luật.

Bolsonaro ngày 24/4 khẳng định tại họp báo ở Brasilia rằng cáo buộc trên của Moro là "vô căn cứ" và ông chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào các cuộc điều tra của cảnh sát liên bang, cũng chưa bao giờ tìm cách bao che cho các thành viên gia đình. Tổng thống Brazil tuyên bố ông có toàn quyền thay thế tư lệnh cảnh sát liên bang.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu tại họp báo ở Brasilia, ngày 24/4. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại họp báo ở Brasilia một ngày trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Moro nói ông chỉ đồng ý phục vụ trong chính quyền Tổng thống Bolsonaro với điều kiện ông có quyền tự do bổ nhiệm cấp dưới mà không phải chịu áp lực chính trị. Ông cho rằng Bolsonaro tìm cách thay thế người đứng đầu lực lượng cảnh sát liên bang Brazil từ nửa cuối năm 2019 mà không đưa ra lý do chính đáng.

Moro đóng vai trò là biểu tượng của cuộc chiến chống tham những tại Brazil, vốn là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2018 của Bolsonaro. Moro giám sát những cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay ở Brazil, phát hiện ra những khoản hối lộ hàng tỷ USD, tống giam nhiều doanh nhân và chính trị gia quyền lực, trong đó có cựu tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Sergio Moro phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Brasillia hôm 24/4. Ảnh: Reuters.

Quan hệ giữa Moro và Bolsonaro trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Tổng thống Brazil quan tâm đến thay đổi lãnh đạo cảnh sát ở thành phố Rio de Janeiro. Bolsonaro xây dựng cơ sở chính trị tại Rio de Janeiro trong ba thập kỷ với tư cách là một nhà lập pháp.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Bolsonaro bất đồng với giới chức y tế liên quan các biện pháp ứng phó Covid-19. Bolsonaro hôm 17/4 sa thải bộ trưởng y tế, người ủng hộ các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó Covid-19 mà Bolsonaro cho rằng có thể hủy hoại nền kinh tế đất nước. Ông còn tham gia biểu tình cùng hàng trăm người bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở Brasilia, phản đối lệnh ở nhà của các thống đốc bang.

Tính đến 24/4, quốc gia hơn 200 triệu dân ghi nhận gần 53.000 ca nhiễm nCoV, gần 3.700 người đã tử vong, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 ở Mỹ Latin.

Mai Lâm (Theo Reuters)