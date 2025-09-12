Tổng thống Ba Lan: Loạt UAV xâm nhập là phép thử với NATO

Tổng thống Nawrocki nói vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan hôm 10/9 có thể giúp Nga đánh giá năng lực phản ứng của NATO.

"Hành động khiêu khích của Nga chính là nỗ lực nhằm thử thách năng lực và phản ứng của chúng ta. Họ muốn kiểm tra cơ chế hành động và khả nang phản ứng của NATO. Ba Lan, với tư cách thành viên NATO, sẽ không e ngại hay sợ hãi trước máy bay không người lái (UAV) của Nga", Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 11/9.

Ông cũng đăng ảnh chuyến thăm căn cứ không quân số 31 ở miền tây đất nước. Truyền thông địa phương cho biết trong chuyến thăm, Tổng thống Nawrocki tuyên bố Ba Lan "đã vượt qua mọi phép thử".

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại Vilnius, Litva hôm 8/9. Ảnh: AFP

Chính phủ Đức cùng ngày thông báo sẽ "gia hạn và mở rộng" hoạt động tuần tra của NATO trên không phận Ba Lan nhằm cải thiện khả năng bảo vệ nước này. Theo đó, không quân Đức sẽ tăng gấp đôi số tiêm kích Typhoon đồn trú ở Ba Lan, từ 2 lên 4 chiếc, cũng như kéo dài thời hạn làm nhiệm vụ thêm 3 tháng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tuyên bố sẽ điều động ba tiêm kích Rafale để "hỗ trợ bảo vệ không phận Ba Lan và sườn đông NATO cùng các đồng minh".

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10/9 nói rằng ít nhất "19 UAV Nga" đã xâm nhập không phận nước này, phần lớn xuất phát từ Belarus. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã tham gia ứng phó, bắn hạ ít nhất 4 phi cơ, những chiếc còn lại dường như đã tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Giới chức Ba Lan cho biết phần lớn UAV rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Sự việc khiến một ngôi nhà và một ôtô bị phá hủy, không có ai thương vong.

Hình ảnh được công bố cho thấy những vật thể được cho là UAV mồi bẫy Gerbera rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Đây là mẫu phi cơ được Nga phát triển để yểm trợ UAV tầm xa dòng Geran, có thể được cấu hình để làm vũ khí tự sát hoặc mồi nhử phòng không. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy phi cơ xâm nhập vùng trời Ba Lan được trang bị đầu đạn sát thương.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 tuyên bố tiến hành đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn với vũ khí chính xác cao và UAV tầm xa nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng ở miền tây Ukraine.

"Nga không có ý định tấn công mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan. Những UAV được cho là bay vào không phận Ba Lan có tầm hoạt động không quá 700 km. Chúng tôi sẵn sàng tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này", cơ quan này cho hay.

Vật thể được cho là UAV Gerbera rơi trên lãnh thổ Ba Lan hôm 10/9. Ảnh: Lublin 24

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát, tên lửa của Moskva và Kiev từng vài lần bay vào không phận Ba Lan. Phần lớn trong số này là tên lửa hành trình Nga phóng nhằm vào miền tây Ukraine, các quả đạn thường bay qua vùng trời Ba Lan trong thời gian ngắn để hướng tới mục tiêu.

Sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 11/2022, khi một tên lửa phòng không S-300 Ukraine bay qua biên giới và rơi xuống ngôi làng trên lãnh thổ Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Ba Lan sau đó thường xuyên kích hoạt hệ thống phòng không và triển khai tiêm kích để ứng phó.

Một UAV nghi của Nga hôm 18/8 bay vào Ba Lan rồi lao xuống đất, phát nổ tại cánh đồng ngô cách biên giới với Ukraine khoảng 100 km. Vụ nổ không gây thương vong, song làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần đó. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan thừa nhận phòng không nước này không phát hiện được phi cơ, dù duy trì trạng thái trực chiến.

Phạm Giang (Theo AFP, War Zone)